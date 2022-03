RTLZWEI

Sechs Promis lernen den Alltag im Pflegeheim kennen: Neu bei RTLZWEI: "Prominent und Pflegekraft"

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Deutsche TV-Promis arbeiten als Aushilfskräfte in der Pflege

Mit Ex-Profiboxer Axel Schulz, Schauspielerin Janine Kunze, TV-Sternchen Kader Loth, Reality-Teilnehmer Calvin Kleinen, Moderatorin Aleksandra Bechtel und Influencerin Melissa Damilia

Am 22. und 29. März 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

2022, Jahr drei der Corona-Pandemie. Nie war der Beruf der Pflegekraft stärker im Fokus. Während die Menschen in Altenheimen mehr und mehr vereinsamen, gingen Pflegerinnen und Pfleger regelmäßig an und über ihre Belastungsgrenze. Neben dem körperlich anstrengenden Job sind sie oftmals auch die einzigen Bezugspersonen. Sechs Prominente wollen erfahren, was es bedeutet, in der Pflege zu arbeiten. RTLZWEI zeigt "Prominent und Pflegekraft" ab dem 22. März dienstags um 20:15 Uhr.

Sechs deutsche Promis tauchen in den Beruf einer Pflegekraft ein. Manche von ihnen waren noch nie in einem Seniorenheim zu Gast. Fernab der eigenen Komfortzone müssen sie nun früh aufstehen und bei der täglichen Arbeit in Pflegeheimen aushelfen. Wie gehen sie mit der Situation um? Die Promis wollen wissen, wie es ist, ältere Menschen zu pflegen und was irgendwann einmal vielleicht selbst auf sie zukommt. Bei "Prominent und Pflegekraft" lernen sie nicht nur das harte Leben der Pflegekräfte kennen und älteren Menschen bei alltäglichen Dingen behilflich zu sein, sondern sie kommen auch selbst an ihre emotionalen und körperlichen Grenzen.

Während Moderatorin Aleksandra Bechtel an ihrem ersten Tag tränenreich eine berührende Begegnung verarbeiten muss, möchte Realitystar Calvin Kleinen bei Kaffee und Kuchen entertainen. "Ich mach eine Party im Altenheim!" ist sein Motto - und damit will er nichts mehr, als gute Laune in das Heim in Schwalbach zu bringen. Wie reagieren die sichtlich überraschten Bewohnerinnen und Bewohner auf die ungewohnte Musikeinlage? Influencerin Melissa Damilia hilft im ASB Casa Vital "An der Sulzach" aus. Sie geht die Sache eher vorsichtig an und hat größten Respekt vor dem Älterwerden. Doch bereits nach kurzer Zeit freundet sie sich mit der ältesten Mitbewohnerin an...

Die Tage in den Pflegeheimen sind für alle Promis gleichermaßen eine Herausforderung, doch alle gehen mit Vorfreude, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt in ihre neue Aufgabe. Wird Kader Loth in Wilhelmshaven ihrem Ruf als verwöhntes Reality-Sternchen gerecht oder kann sie ihr Image ablegen? Ex-Boxer Axel Schulz ist sich seiner Sache sehr sicher, geht er doch davon aus, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihn aufgrund ihres Alters kennen müssten. Doch schnell wird klar - seine Aufgaben in der Residenz hat er unterschätzt. Die einzige mit Vorerfahrungen ist Janine Kunze. Sie ist gelernte Krankenschwester. Die Schauspielerin sieht die Gefahren jedoch woanders: Kann sie die Begegnungen emotional verkraften?

"Prominent und Pflegekraft" ist eine Produktion von Good Times. Die Folgen sind bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.

Über "Prominent und Pflegekraft"

In "Prominent und Pflegekraft" tauchen Promis für drei Tage in den harten Job des Altenpflegers und der Altenpflegerin ein. Pro Folge stellen sich drei Prominente der für sie bisher unbekannten Herausforderung. In den Altenheimen lernen sie nicht nur, jemanden zu pflegen und bei alltäglichen Dingen behilflich sein zu müssen, sondern kommen auch an ihre emotionalen Grenzen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell