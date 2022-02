RTLZWEI

Festival of Love: Start der siebten Staffel "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" ab 21. März bei RTLZWEI

München (ots)

Zum zweiten Mal findet "Love Island" im Frühjahr statt

Villa, Spiele, Dates - alles neu für die Liebe!

Sendetermin der ersten Folge ist am 21. März um 20:15 Uhr

Ausstrahlung ab 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Das Warten hat endlich ein Ende: Ab dem 21. März läutet RTLZWEI mit der neuen Staffel "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Drei Wochen lang genießen abenteuerlustige Singles in einer neuen luxuriösen Villa auf Teneriffa eine legendäre Zeit ein. Im Rausch der Frühlingsgefühle erleben die flirtwilligen Islander aufregende Begegnungen und prickelnde Dates und finden dabei vielleicht sogar die wahre Liebe. Mit der siebten Staffel führt Moderatorin Sylvie Meis zum zweiten Mal durch die beliebte Dating-Show.

Bei frühlingshaften Temperaturen und einer neuen paradiesischen Kulisse auf der kanarischen Insel Teneriffa wird unter dem Motto "Festival of Love" ein Zeichen gesetzt und vom 21. März bis 11. April die "Love Island"-Flagge gehisst. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können gespannt sein, denn die Liebesreise der attraktiven Islander wird ab Tag eins anders als gewohnt verlaufen. Vieles in der erfolgreichen Datingshow wurde einmal auf den Kopf gestellt - schon mit dem Einzug warten auf die Islander und die Zuschauer eine Menge Überraschungen. In der neuen luxuriösen Villa sind außergewöhnliche Challenges, heiße Flirts und prickelnden Dates garantiert!

Vorsicht ist dennoch geboten! Denn klar ist, dass der Weg zur Liebe auch in der siebten Staffel nicht immer ohne Hindernisse verläuft: Eifersucht und Liebeschaos vorprogrammiert! Immer wieder sorgen neue heiße Singles in der Villa für ein Wechselbad der Gefühle. Wen wird Amors Pfeil diesmal treffen? Und wer wird auf "Love Island" Single bleiben und Gefahr laufen, die Villa vorzeitig verlassen zu müssen?

Nicht zuletzt hat auch die "Love Island"-Community ein Wörtchen mitzureden. Mit der interaktiven "Love Island"-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten. Schließlich entscheidet am Ende das Publikum, welches Couple das Finale von "Love Island Frühjahr 2022" gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt.

Moderatorin Sylvie Meis fiebert schon dem Staffelstart entgegen: "Endlich geht es wieder mit 'Love Island' los und ich freue mich sehr, dass ich erneut als Moderatorin der erfolgreichen Dating-Show dabei sein darf. Ich bin sehr auf die Liebesreise der Islander gespannt und kann es kaum erwarten, sie bei ihren prickelnden Flirts und der Suche nach der wahren Liebe zu begleiten!".

Auch in den sozialen Netzwerken geht es heiß zu: Mitfiebern und diskutieren können Fans auf der offiziellen Facebook-Seite von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" sowie auf dem offiziellen Instagram-Account (@loveisland.de) unter #loveislandde. Auch auf YouTube (Love Island DE) gibt es viel Liebes-Content zu sehen. Auf Snapchat und TikTok finden User und Userinnen ebenfalls unterhaltsame Inhalte.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

