RTLZWEI

TV-Tipp: "Die Retourenjäger"- Ab 16. Februar startet die Jagd auf zurückgeschickte Pakete bei RTLZWEI

Ein Audio

220126_OTP_DieRetourenjäger.mp3

MP3 - 1,6 MB - 01:44 Download

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: In Deutschland boomt der Onlinehandel! Allein im letzten Jahr wurden fast 80 Millionen Euro Umsatz erzielt. Allerdings schickten die Deutschen auch über 500 Millionen Retouren wieder zurück. Genau um solche Rücksendungen geht es im neuen Format "Die Retourenjäger" bei RTLZWEI, das ab 16. Februar läuft. Mehr dazu verrät uns jetzt die Moderatorin Panagiota Petridou, hallo.

Begrüßung: "Ja, ich freue mich, hier zu sein! Danke!"

1. Panagiota, was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser neuen Sendung?

O-Ton 1 (Panagiota Petridou, 33 Sek.): "Ja, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass die Deutschen Europameister sind in 'Sachen zurückschicken'. Und viele wissen auch nicht, dass die meisten Retouren eigentlich direkt auf dem Müll landen. Aber wir haben sehr viele Paletten quasi retten können und sie werden bei uns in der Sendung versteigert. Das heißt, es gibt Händler, die dann blind auf diese Paletten steigern. Also fast blind, weil jeder darf einfach nur 15 Sekunden auf eine Palette schauen und muss dann quasi blind bieten und danach sehen sie erst, ob sie tatsächlich ein Schnäppchen gemacht haben oder ob die Palette vielleicht dann doch nicht so gut war."

2. Warum freust Du Dich persönlich auf das Format?

O-Ton 2 (Panagiota Petridou, 16 Sek.): "Ich persönlich freue mich auf das Format, weil es total gut zu mir passt. Ich bin ja selber seit über 20 Jahren Verkäuferin. Ich weiß also genau, wie es sich anfühlt einen guten Deal zu machen und wie es auch ist, wenn man mal total daneben liegt und deswegen freue ich mich, weil ich mich sehr gut in die Kandidaten hinein versetzen kann."

3. Sie sieht's bei Dir mit Feilschen und Handeln aus?

O-Ton 3 (Panagiota Petridou, 10 Sek.): "Ja, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann ist das - glaube ich - für ihn ziemlich schwierig, mit mir auf einen grünen Nenner zu kommen, weil ich natürlich auch eine harte Sau manchmal sein kann. Aber ich finde mich ja selbst immer sehr fair."

4. Welche Tipps würdest Du den Kandidatinnen und Kandidaten mit auf den Weg geben?

O-Ton 4 (Panagiota Petridou, 9 Sek.): "Definitiv brauchen sie eine Spürnase und sie müssen auf ihr Bauchgefühl hören. Aber ich denke, dass es auch gut ist, wenn man bereit ist zu zocken und was zu riskieren."

5. Welche Momente sind Dir besonders im Kopf geblieben?

O-Ton 5 (Panagiota Petridou, 19 Sek.): "Also, es ist wirklich auch ziemlich lustig. Ich musste mich oft zurückhalten, um nicht laut ins Lachen zu kommen, weil manchmal hat jemand sehr viel Geld ausgegeben für wirklich eine absolute Schrott-Palette, wo wirklich nur Käse drauf war. Und es ist wirklich sehr witzig gewesen, was es für Produkte gibt und wofür dann der Händler leider zu viel Geld bezahlt hat."

Panagiota Petridou über die aufregende Jagd auf zurückgeschickte Pakete, die auf RTLZWEI jetzt eröffnet wird. Danke für das Gespräch!

Verabschiedung: "Vielen Dank und wir sehen uns bei 'Die Retourenjäger'!

Abmoderationsvorschlag: Die Jagdsaison ist also eröffnet! Zu sehen gibt's das neue Format "Die Retourenjäger" ab 16. Februar bei RTLZWEI und läuft immer mittwochs, ab 20:15 Uhr und im Anschluss dann auf RTL+.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell