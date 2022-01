RTLZWEI

Ein amerikanischer Alptraum

München (ots)

Carmen, Robert, Davina und Shania sind mit neuen Doppelfolgen zurück

Deutschlands bekannteste Millionärsfamilie startet die 20. Staffel in Amerika

Am 10. Januar 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In Miami angekommen, wird erstmal das Frühstück zubereitet. Da dürfen Pancakes nicht fehlen! Leider hat niemand Internetempfang um online nach einem Rezept zu suchen. Dann muss das Frühstück eben nach Gefühl zubereitet werden, während Robert seinen Damen erklärt, wie man von Fahrenheit auf Grad Celsius umrechnet.

Der erste Weg führt die Familie auf den Ocean Drive, der wegen Corona für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Und auch ansonsten ist die Miami-Meile ziemlich ausgestorben - ein ungewohntes Bild für die Geissens, denn sie sind hier eigentlich Aktion und Trubel gewohnt.

Also auf in den Designer-Destrict, hier ist merklich mehr los und Robert sucht schließlich noch was "für´s Handgelenk". Nachdem Robert eine Verschönerung fürs Handgelenk gefunden hat, sind Davina und Shania der Meinung, dass auch Papas Bart eine Veränderung nötig hat. Gesagt, getan: Schnell wird die Farbe angemischt und in Roberts Gesicht verteilt. Das Ergebnis lässt allerdings zu wünschen übrig...

Doch Robert hat noch andere Sorgen, ihn beschäftigt die Never Ending Story um sein zweites Boot: die Donzi. Zum Glück hat Robert einen Freund in Miami, der ihm sein Boot leiht, somit steht der Häuserbesichtigung vom Wasser aus nichts mehr im Wege, sehr zum Leidwesen von Davina und Shania, die sich zu Tode langweilen!

