Neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie:

Die Wollnys auf emotionaler Achterbahnfahrt

Die Familie feiert die Taufe der Zwillinge Casey und Emory

Auf die Knie: Flo macht Sylvana einen Heiratsantrag

Prüfungsstress bei Loredana und Sarah-Jane

Ausstrahlung der 15. Staffel ab Mittwoch, 5. Januar 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Deutschlands bekannteste Großfamilie ist zurück. Die emotionale Achterbahn bei Sarafina und Peter geht weiter. Endlich sind ihre Babys zuhause und die Familie kann ihr Zwillingsglück genießen. Doch der nächste Schock bahnt sich an. Zudem eröffnet Estefanias fehlender Kleiderschrank einen Streit mit Mama Silvia. Stressig ist es auch bei Loredana und Sarah-Jane - eine Führerscheinprüfung und eine Abschlussprüfung zur examinierten Altenpflegerin stehen auf dem Programm. Richtig romantisch wird es bei Flo und Sylvana. Denn endlich macht er seiner Freundin einen Heiratsantrag. Langweilig wird es im Hause Wollny also nicht. Die 15. Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist ab dem 5. Januar immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI zu sehen.

Not-OP für Casey

Sarafina und Peter sind im Babyglück. Ihre Zwillinge Emory und Casey kamen zehn Wochen zu früh auf die Welt und sind nach sieben langen Wochen endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden und nun bei ihrer Familie in Ratheim. Das doppelte Babyglück hält die frischgebackenen Eltern ordentlich auf Trab. Zudem startet die Großfamilie die ersten Vorbereitungen für die Taufe der jüngsten Wollny-Sprosse. Diese ist für Sarafina und Peter von besonderer Bedeutung, schließlich ist es das erst große Fest, das sie für ihre beiden kleinen Kämpfer ausrichten wollen, die so viel durchgemacht haben und auf die sie so lange warten mussten. Doch dann der Schock! Casey muss plötzlich ins Krankenhaus und operiert werden. Wird der Kleine die OP überstehen?

Flo stellt die Frage aller Fragen

Flo hegt süße Pläne! Er möchte seiner Freundin Sylvana an ihrem zehnten Beziehungs-Jahrestag endlich einen Heiratsantrag machen. Noch ahnen die 29-Jährige und Rest der Familie nichts davon. Und das soll auch erstmal so bleiben. Ob das gelingt? Zwei Tage vor dem großen Tag holt Flo Peter als Komplizen mit ins Boot. Extrem knappes Timing. Denn der 33-jährige Antragsteller weiß noch nicht genau, wie und wo er Sylvana fragen soll. Er hofft, dass Peter ihm wertvolle Tipps geben und bei der Suche nach einer passenden Location und der Suche nach Ideen zur Umsetzung zur Hand gehen kann.

Doppelter Prüfungsstress bei den Wollnys!

Loredana will endlich ihren Führerschein-Crashkurs erfolgreich beenden. Es steht nur noch eine letzte Fahrstunde aus und dann kann sie zur theoretischen und praktischen Prüfung antreten. Auch Sarah-Jane muss pauken, sie bereitet sich auf die letzte Prüfung für ihren Abschluss als examinierte Altenpflegerin vor. Gelingt es den Mädels, trotz des Trubels im Wollny-Haus, ihre Prüfungen zu meistern?

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab dem 5. Januar immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 14 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

