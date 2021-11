RTLZWEI

"Adam sucht Eva"-Kandidatin Gisele Oppermann im Interview

Bild-Infos

Download

München (ots)

Woher kennt man dich?

Man kennt mich von "Germany´s Next Top Model". Die "Königin der Tränen" oder als Heulsuse bekannt (lacht). Aber ich finde, das ist kein schlechtes Image, weil, wer verdient mit Tränen Geld? Wer kann das von sich behaupten? (lacht) Und das sind doch auch schöne Gefühle. Weinen ist befreiend! Ich habe dann noch ein paar kleine Formate gemacht und war jetzt eine Zeit lang raus. Ich habe mir eine Auszeit vom Fernsehen genommen. Und dann war ich 2019 im Dschungel zurück. Und letztes Jahr habe ich beim Promi-Boxen gewonnen. Und nun bin ich bei "Adam sucht Eva"!

Seit wann bist du Single und wie viele Beziehungen hattest du schon?

Ich bin seit März 2021 Single. Ich würde sagen, dass ich drei wichtige Beziehungen im Leben hatte. Ein paar Monate sehe ich nicht als richtige Beziehung an, sondern als Kennenlern-Phase und dann hat es halt nicht geklappt.

Wie waren diese Beziehungen?

Die eine war eine Jugendliebe, ganz klar. Das war meine erste Liebe und ganz wichtig für mich. Die anderen sind halt auch schon länger her (lacht). So zehn Jahre.

Worauf freust du dich bei "Adam sucht Eva"?

Ich bin super gespannt auf die Dates, da freue ich mich sehr drauf. Und auf den Adam natürlich!

Ist es ein Problem für dich, die ganze Zeit nackt zu sein?

Ich hatte noch nie ein Nackt-Date! (lacht) Das wird das erste Mal sein. In meiner Vorstellung habe ich gar kein Problem damit, mal sehen, wie es dann kommen wird. Nicht, dass ich dann auf einmal total schüchtern werde und denke "oh, ich bin gar nicht angezogen!" Aber hey, er ist auch nicht angezogen! Ich liebe meinen Körper, ich stehe zu meinem Körper, von daher denke ich, dass es kein Problem für mich sein wird.

Was haben deine Freunde und deine Familie zu deiner Teilnahme gesagt?

Meine Freunde und die Familie stehen komplett hinter mir. Da gab es keinen Gegenwind oder so. Beim Dschungel schon eher ein bisschen! (lacht)

Gibt es No-Gos für dich?

Was ich echt uncool finden würde ist, wenn mich jemand einfach so begrabbeln würde. Gibt es ja auch im normalen Leben, wenn man irgendwo vorbei geht und einem einfach so an den Hintern gefasst wird. Das ist ein absolutes No-Go! Das müssen beide empfinden, wenn man sich anfasst. Aber ich kann mich wehren, ich habe ja Boxen gemacht! (lacht)

Was erhoffst du dir?

Ich hoffe natürlich, dass ich mich verlieben werde und glücklich nach Hause fahre. Gemeinsam mit meinem Adam im Handgepäck! Passt er da rein? Oh nein, ich wollte einen großen Adam! (lacht)

Wie groß muss dein Traummann sein?

Ab 1,90m ist sehr sexy. Ab 1,90 aufwärts. Ich bin ja auch eine große Frau. Zu einem Mann aufzuschauen ist schon heiß.

Was war dein peinlichstes Date?

Ich habe mal aus Versehen gepupst und das fand ich so peinlich. Das ging gar nicht.

Was hast du dann gemacht?

Ich habe versucht, es zu überspielen. Eine Frau pupst doch nicht, Mensch! (lacht) Rülpsen zum Beispiel stört mich nicht. Ich rülpse ganz gerne, wenn ich ganz viel Kohlensäure trinke, aber pupsen muss nicht sein.

Ist aus dem Date etwas geworden?

Wir waren zwei Jahre zusammen. Aber trotzdem, das war mir sehr lange noch unangenehm. Es kam auch nicht wieder vor! (lacht)

Wie muss dein Traummann sein?

Ich war schon mit einem Langhaarigen zusammen, so Surferboy-mäßig. Ich hätte aber auch nichts gegen Glatze, obwohl das schon ganz schön ist, wenn man durch die Haare kraulen kann. Ich habe keinen bestimmten Typ. Wie gesagt, ich mag gerne große Männer, hatte aber auch schon einen kleinen Freund. Charakterlich muss er einfach hinter mir stehen. Selbstbewusst sein, männlich sein. Er kann natürlich auch mal traurig sein und Gefühle zeigen, keine Frage. Aber er soll jetzt nicht zu lange im Bad brauchen, zu eitel sein. Das muss nicht sein.

Welchen Promi würdest du gerne daten?

Ich würde gerne mal Johnny Depp daten. (lacht)

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell