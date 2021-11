RTLZWEI

Endlich erscheint ihr Debütalbum: Jeje Lopes "Mi Manera"

14 wundervolle Songs von Jeje Lopes

Limitierte und exklusive Fan-Box

Jeje Lopes Debütalbum "Mi Manera" ab Freitag, 5. November 2021 digital auf allen Kanälen und im Handel erhältlich

Jeje Lopes Musik verzaubert das Publikum mit ihrer Stimme. Mit ihren Texten erzählt sie von den Höhen und Tiefen der Liebe und dem manchmal schwierigen Weg in einer Liebesbeziehung. Jetzt erscheint endlich ihr Debütalbum "Mi Manera" mit 14 wundervollen Songs. Ab dem 5. November erscheint das Album bei EL CARTEL MUSIC auf allen digitalen Kanälen und ist zudem auch im Handel erhältlich.

Coole Latin-Pop-Songs zum Abtanzen oder gefühlvolle Balladen: Jeje Lopes verleiht mit ihrem Mix aus spanischen und deutschen Lyrics jedem Song Tiefe und Dimensionalität. Dabei setzt die 26-Jährige mit ihren Songs immer ein Statement - sich selbst immer treu zu bleiben. Daher heißt auch ihr Albumtitel "Mi Manera", was übersetzt "Auf Meine Weise" bedeutet. Damit möchte die Sängerin einmal mehr verdeutlichen, dass jeder seinen Weg auf seine Weise gehen sollte. Zusammen mit ihrem Produzententeam Lorik Shaqiri und Gerrit Arnold hat die Sängerin, die mit bürgerlichen Namen Jennifer Lopes di Gaspare heißt, ein Album mit 14 großartigen Songs eingespielt.

"Mit diesem Album möchte ich euch nicht nur meine Musik schenken, sondern viel mehr. Wenn wir alle eins gemeinsam haben, dann ist es die Liebe. Ich möchte die Menschen in der Phase begleiten, in der sie gerade stecken. Denkt immer daran, ihr seid nicht allein! Und ganz egal was ihr tut, tut es auf eure Weise!", so die Sängerin liebevoll und voller Freude auf das Album.

Für einige Titel hat Jeje Lopes u.a. Mikael, Noah Amano oder Niqo Nuevo als Featuring Artists gewinnen können. Mit der Latin-Pop-Single "Noche Y Día" feat. Niqo Nuevo haben die Fans bereits im August einen Vorgeschmack auf "Mi Manera" bekommen. Ein besonderes Highlight zum Debütalbum liefert die dazugehörige limitiere Fan-Box. Diese enthält exklusives Merchandise und als Überraschung sind in zehn Fan-Boxen Tickets für ein Meet und Greet mit Jeje Lopes versteckt.

In der limitierten Fanbox enthalten sind:

- Album CD inkl. Booklet

- T-Shirt mit "Mi Manera" - Logo, weiß, oversized

- Poster

- handsignierte Autogrammkarte

- Socken mit "Jeje Lopes"-Logo

- Sneaker-Grillz "Jeje Lopes"-Logo

- plus eine Überraschung: 1Ticket für ein Meet & Greet in 10 Fanboxen

Jeje Lopes Debütalbum "Mi Manera" erscheint am 5. November 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

"Mi Manera" Trackliste:

01 - La Salsa

02 - Amor Prohibibo

03 - Nadie Como Tu

04 - Bei mir

05 - A Veces

06 - Tus Palabras

07 - Mi Manera

08 - No Go

09 - Que Harias

10 - Por una Noche

11 - Perdoname

12 - Noche Y Dia

13 - Adios

14 - So wie du bist

