"Let's Love - Eine Hütte voller Liebe": Dating Do's und Don'ts mit Jana Ina Zarrella

München (ots)

Was sind aus deiner Sicht absolute No-Gos auf einem ersten Date?

Jana Ina: Es gibt natürlich absolute No-Gos beim ersten Date wie zum Beispiel zu spät ankommen. Also unpünktlich sein ist nicht cool, ganz besonders wenn der andere schon wartet und der Date-Partner taucht nicht auf. Also das hinterlässt keinen guten Eindruck. Dann gibt's natürlich auch die Leute, die so aufgeregt sind und die ganze Zeit allein reden. Alleinunterhalter zu sein ist auch nicht gut. Einfach dem anderen auch eine Chance zum reden geben, schön zuhören. Das kommt auf jeden Fall gut an. Es gibt auch Menschen, die so aufgeregt sind, dass sie vielleicht ein bisschen Alkohol trinken, um ein bisschen lockerer zu werden und wissen nicht, wo die Grenze ist und wann sie aufhören sollen. Also nicht machen, nicht so viel trinken, weil das kann wirklich böse enden.

Womit kann man bei einem Date beim Gegenüber punkten?

Jana Ina: Sei auf jeden Fall immer höflich, authentisch und sei du selbst. Ich sage immer: Wenn du bei einem Date punkten möchtest, dann verstell dich nicht. Sei einfach, wie du bist. Es gibt nichts Besseres als wenn dein Partner dich von der ersten Minute an so kennenlernt, wie du wirklich bist. Und wenn gar nichts geht, weil du zu nervös bist: einfach lächeln. Mit einem schönen Lächeln kann man immer gut punkten.

Welcher Ort ist ein guter Treffpunkt für das erste Date?

Jana Ina: Also fürs erste Date würde ich immer empfehlen, dass man sich irgendwo trifft, wo es schön hell ist, wo es leise ist und wo man sich gut unterhalten kann. Also auf keinen Fall direkt in eine Disco gehen. Es ist zu laut, es ist zu dunkel. Wenn man dort mit einem anderen reden will, muss man schon richtig schreien. Das ist anstrengend. Oder zum Beispiel auch im Kino, wo man gar nicht reden darf. Beim ersten Date sollte man auf jeden Fall miteinander kommunizieren. Also deswegen: ein Restaurant, eine Bar. Das ist perfekt geeignet dafür. Da hat man Ruhe und Zeit sich wirklich gut kennen zu lernen.

Was ist bei der Wahl des Outfits zu beachten?

Jana Ina: Jeder kennt das. Wir haben ein Date, was zieh ich an? Also bei den Männern würde ich sagen: einfach cool angezogen sein, nicht so trendy, einfach gepflegt aussehen. Ein Hemd und eine Jeans sehen immer gut aus. Und bei den Mädels: weniger ist mehr. Nicht zu viel Dekolleté, nicht zu wenig Klamotten. Ich würde einfach schön, cool angezogen sein. Natürlich ein bisschen Fashion, sich schick machen aber nicht zu viel verraten. Ich glaube, man darf nie vergessen dieser erste Eindruck ist der, der wirklich zählt und man muss sich immer gut überlegen - wie möchte ich mich zeigen? Am besten so, wie ich wirklich bin. Deswegen nicht zu viel, nicht zu wenig, also genau die richtige Balance finden.

Welche Gesprächsthemen sind beim ersten Date geeignet?

Jana Ina: Also beim ersten Date redet man natürlich am besten und am liebsten viel. Aber es gibt Themen, die beim ersten Date definitiv nicht so geeignet sind. Wie zum Beispiel nicht so viel von der Familie erzählen oder vom Ex. Bitte nicht! Lass den Ex, da wo der ist. Oder vielleicht, wenn man Probleme mit der besten Freundin hat - auch kein Thema für ein erstes Date. Einfach schöne Sachen erzählen. Ich würde eher über Hobbies reden, um zu sehen, ob ich dann gemeinsame Hobbies mit dem Partner habe, über einen tollen Film, schönes Essen. Am Anfang ist es immer gut zu sagen "Oh tolle Location! Warst du schon hier?" Das ist immer so ein guter Anfang, um ins Gespräch zu kommen.

"Let's Love - Eine Hütte voller Liebe", ab dem 25. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind drei Tage vor Ausstrahlung im Premiumbereich auf TVNOW verfügbar.

