Ein einziges Date über fünf Tage? RTLZWEI startet Slow-Dating-Show "Let´s Love"

Das erste Date: Bei "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe" dauert es mindestens 24 Stunden! Dazu ziehen zwei sich fremde Singles gemeinsam in eine gemütliche Hütte. Ohne Ablenkung lernen sie sich ehrlich und privat kennen. Nach einem Tag entscheiden sie, ob sie die Zweisamkeit weiterführen wollen. Dabei kann ein Date ganze fünf Tage und Nächte in einer der gemütlichen Hütten dauern. Moderiert wird die neue Dating-Show von Jana Ina Zarrella. "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe", Ausstrahlung ab 25. Oktober, täglich von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

"Nur Du und ich. 24 Stunden. Nonstop. Wir daten uns - ohne jede Ablenkung. Sofern Du Dich drauf einlässt. Eine Nacht verbringen wir mindestens miteinander. Danach folgt Tag für Tag eine neue Entscheidung. Wollen wir das Abenteuer fortsetzen und der Liebe eine Chance geben? Bleiben wir einen weiteren Tag in der Hütte? Und einen weiteren? Und dann vielleicht ein ganzes Leben...?"

Ein Date ohne Ablenkung: Zwei Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen gemeinsam in eine romantische Hütte. Sie lernen sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen. Dabei kann das Date bis zu fünf Tage dauern und die Singles können Tag für Tag herausfinden, ob sie ihren Weg auch im wahren Leben gemeinsam gehen wollen, oder die Hütten wieder als Singles verlassen.

RTLZWEI startet die neue Dating-Show "Let´s Love" ab dem 25. Oktober, von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr. "Let´s Love" zeigt die ganze Magie des Kennenlernens: Eine intensive Reise zur Zweisamkeit - pur, direkt und unmittelbar - und voller Spannung, Flirts und Lebensfreude. Doch was ist ein erstes Date ohne die beste Freundin oder den besten Freund? Daher dürfen alle Singles mit einer Bezugsperson "da draußen" Kontakt halten und sich ehrlich austauschen.

Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet drei parallel erzählte Dates und führt die Zuschauerinnen und Zuschauer weg vom schnellen Swipen und Speed-Dating hin zum echten und intensiven Slow-Dating. Romantik schlägt Tempo, Interesse schlägt Fame, Quality Time und Deep Talk schlagen Oberflächlichkeit und Fassade: "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe" ist neu im deutschen TV und nichts weniger als die wahrscheinlich ehrlichste Datingshow unserer Zeit.

RTLZWEI zeigt "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe", ab 25. Oktober 2021, montags bis freitags um 17:05 Uhr. Die Dating-Show wird von Bildergarten Entertainment produziert.

Über "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe"

RTLZWEI spielt Amor und bringt ganz normale Singles für ein einzigartiges Date zusammen. Beim ersten Kennenlernen gleich zusammenziehen? Auf dieses romantische Abenteuer lassen sich die Liebesuchenden in der neuen Dating-Show "Let's Love" ein! Wer findet in der "Hütte voller Liebe" seinen Partner fürs Leben und welche Paare verlängern das 24-Stunden-Date um einen weiteren Tag? Wie verläuft das Zusammenleben in idyllischer Atmosphäre zwischen Flirten und dem gemeinsamen Alltag? Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die Dating-Show, bei der immer drei Dates parallel erzählt werden. Die Sendung wird von Bildergarten Entertainment Germany produziert.

