"Love Island" wird zu "Secret Island":

Was lief da bei Jennifer und Martin?

München

Newsflash-Dramen: Andrina und Martin in Rage

Knutsch-Alarm! Heimliche und unheimliche Küsse in der Villa und beim Camping!

Sylvie Meis im Camping-Glück: Paarungszeremonie zwischen Wohnwagen

"Love Island", heute, 16. September 2021, 22:15 Uhr, RTLZWEI

Granate Jennifer hat nach ihrem Einzug in die Villa keinen Hehl daraus gemacht, dass sie und Martin sich kennen und bei Insta länger geschrieben haben. Als Andrina das via Newsflash beim Camping erfährt, zeigt die sonst chillige Schweizerin, dass sie auch ganz anders kann. Dennis ist ebenfalls wie ausgewechselt. Selbst nach einem Tag ist er immer noch von seinem Couple geflasht. Und auch Jess schwebt im siebten Himmel: Endlich knutscht mal jemand so richtig mit ihr! Doch reichen ein paar Küsse aus, um ein echtes Couple zu werden? Das wird die Camping-Paarungszeremonie mit Sylvie Meis am Abend zeigen ...

Geheimnisträger Martin explodiert

Pikanten News aus der Villa erreichen den Campingplatz. Lisa liest vor: "Wird ein sexy Flirt neu entfacht? Jennifer und Martin sind sich über mehrere Monate auf Instagram näher gekommen. Welches Geheimnis trägt Martin mit sich? Jennifer: 'Ich weiß sehr, sehr viel über ihn!" Andrina ist geschockt und wird laut: "Die kennen sich! Was weiß sie? Was hat er für ein Geheimnis? Der hatte wahrscheinlich mit der was. Das nervt. Ich will jetzt nicht, dass diese Jennifer Bullshit erzählt!" Auch in die Villa sorgen heiße Camping-News für Wallung. "Worte von Andrina: 'Wir brauchen mehr Männer, die anpacken und nicht reden!'", liest Robin vor. Martin explodiert: "Ich zerreiße die Zeitung! Ich zünde die jetzt an! Ich brauche Feuer!"

Sehr weiche Lippen

Granate Dominik lässt nichts anbrennen. Erst küsst er bei einem Campingspiel Jess innig, dann nutzt er die Gelegenheit sich mit ihr einen Camper zu teilen optimal aus. Vor dem Einschlafen knutschen die beiden einfach ein bisschen rum. Endlich! Der nervige Anti-Knutsch-Bann bei Jess ist gebrochen! "Es war ein sehr, sehr schöner Kuss. Dominik hat sehr weiche Lippen!", so Jess happy. Glücksgefühle machen sich auch bei Dennis breit. Der Fitnesstrainer und Jennifer kommen sich immer näher. Am Abend küssen sich die beiden zum ersten Mal. "Ich hätte es am liebsten schon viel früher getan", so der neue Ausdauer-Dennis. Und es wurde sogar noch mehr auf der Insel der Liebe geknutscht: Isabell gesteht den Mädels am Morgen, dass sie und Robin auch unter der Bettdecke heimlich rumgemacht haben!

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

