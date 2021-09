RTLZWEI

"Love Island": Lisa und zwei weitere Islander müssen ihre Koffer packen!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Lisa muss gehen - Domenik am Boden zerstört

Liebes-Camping für Lisa mit drei Granaten

Noch zwei Auszüge mehr: Die Islander schicken ein Couple nach Hause

"Love Island", heute, 14. September 2021, 22:15 Uhr

Bei "Love Island" geht es nur um eines: Die Liebe. Immer mehr romantische Gefühle machen sich in der Villa breit. Neben Andrina und Martin wird das Band zwischen Isabell und Robin immer enger. Auch Kendra und Domenik finden immer mehr zusammen. Nur bei Lisa sieht es weiterhin so richtig lau an der Männerfront aus. Da kann doch ein Voting in der "Love Island"-App helfen! Gleich drei Granaten darf die Blondine kennenlernen. Die anderen Islander wissen allerdings nicht, dass Lisa ihre Koffer für einen Liebesurlaub der besonderen Art und nicht für immer packt.

Keine Lisa - Domeniks härteste Zeit in der Villa

Islander unter Schock! Die Zuschauer haben entschieden: Lisa muss die Villa verlassen. Während die Blondine packt, realisieren die anderen nach und nach, was Phase ist. Besonders Domenik weint bitterlich und erkennt, welch wichtigen Menschen er verliert. Nach dem Zoff am Vorabend, haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Jetzt ist es zu spät. "Das habe ich noch nie erlebt, dass ich eine Freundin so ins Herz geschlossen habe", so Domenik. "Das ist der schwerste Moment für mich hier in der Villa. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Auszug eventuell auch was mit mir zu tun haben könnte!" Aber auch Andrina, Martin und Jess sind am Boden zerstört - kein Wunder, denn sie wissen nicht, dass Lisa nur die Villa verlässt und nicht "Love Island".

"Ach 'Love Island', ihr seid doch verrückt!"

Nach ihrem tränenreichen Abschied von den anderen Islandern, geht es für Lisa in die Private Suite. Auf dem Luxusbett dort liegt ein Rucksack. "Was hat das zu bedeuten? Gehe ich auf Wandertour oder was ist hier los?", rätselt die Bremerin. "Ach, 'Love Island' ihr seid doch verrückt". Ja, das stimmt wohl - Überraschungen kann 'Love Island' gut. Und da flattert auch schon die nächste Nachricht in die Private Suite "Die Zuschauer haben gevotet, dass du morgen drei potentielle Traummänner kennenlernen wirst". "Ich würde mal sagen, drei Fliegen mit einer Klatsche", grinst die Blondine, die noch nicht weiß, dass ab morgen ein echtes Camping-Liebesabenteuer mit den Granaten Maurice D. (21, Student aus Oberhausen), Dominik (21, Social-Media Manager aus Hamburg) und Maurice S. (22, Maschinenanlagenführer aus Stiring Wendel) auf sie wartet.

Nur Powercouples erlaubt

Wer ist das "Love Island"-Powercouple? Bei welchem Couple seht ihr das meiste Potential für die Liebe? Diese Fragen muss jedes Couple unter vier Augen diskutieren und am Ende die anderen Paare ranken. Das Paar, bei dem die anderen Islander die wenigsten Liebeschancen sehen, muss die Villa verlassen. Dieses Mal aber für immer ...

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell