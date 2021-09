RTLZWEI

"Love Island": Anfassen, Anfassen, Anfassen - Granate Kendra greift an!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Klaviermusik und Kaffee: Zwei neue Granaten ziehen ein

Flirty, touchy, sexy - Kendra verdreht den Islandern die Köpfe

Robin macht mit Jess Schluss

"Love Island", heute, 10. September 2021, 22:15 Uhr

Da weht ein ganz neuer Wind in der Villa: Ungewohnte Klänge ertönen aus dem Garten. Die Islander werden mit sanfter Klaviermusik von Granate Kinan geweckt. Aber dann ist Schluss mit leisen Tönen. Flirt-Orkan Kendra ist da. Die touchy Bagger-Attacken der Granate sorgen für strahlende Männeraugen. Domenik ist so geflasht und wagt den Liebes-Move seines Lebens. Aber was ist mit Jess los? Tränenüberströmt sitzt sie DJane in der Villa.

Zum Frühstück gibt's Kendra und Kinan

Kinan weckt die Islander klavierspielend im Garten und bittet dann die Islanderinnen zum Kennenlern-Frühstück in die Outdoor-Küche. Während der Berliner und die Ladies sich entspannt beschnuppern, kracht Granate Kendra mit Kaffee für alle zu den Männern ins Schlafzimmer. Die 21-jährige Studentin geht direkt in die Vollen und macht keinen Hehl daraus, wie hot sie alle findet: "Oooooh, mein Gott! Ihr seht alle so gut aus!" Und als sie dann noch erfährt, dass alle bis auf Martin Single sind, gibt es kein Halten mehr: "Echt jetzt? Da kann ich mir einen aussuchen. Perfekt! Ich bin ja hier, um mit einem Boyfriend rauszulaufen!"

Kendra fackelt nicht lange!

Granate Kendra ist eine Frau, die macht was sie sagt und die genau weiß was sie will. "Anfassen, anfassen, anfassen", ist ihre Flirtstrategie. Kaum in die Villa eingezogen macht sie genau das! Da sie auf südländische Typen steht, ist - sehr zum Missfallen von Isabell - erst Dennis an der Reihe. "Du, bist doch täglich zwei Stunden im Gym", so die Studentin mit Blick und Finger auf Dennis trainierten Oberarm. Dann ein tiefer Blick: "Ich kann dich den ganzen Tag anschauen!" Und auch bei Jannik dauert es keine zwei Flirtminuten und Kendra füttert den Kölner lasziv mit einem Snack und kuschelt sich an ihn. "Du wirst deinem Job als Granate auf jeden Fall gerecht. Ich finde deine Art, wie du auf jeden zugehst, bombe", so Jannik mit funkelnden Augen. Und auch mit Domenik macht die rassige 21-Jährige was: Der zurückhaltende Student crasht einfach das Gesäusel mit Jannik, mixt einen Cocktail für die Granate und ab geht's zum Daybed-Flirt. "Ich bin noch nie so offensiv auf jemanden zugegangen wie auf dich", gesteht Domenik. Seine Attacke wird honoriert. "Das bedeutet mir so viel, du hast keine Ahnung", flötet Kendra.

Robin spürt nichts bei Jess

Liebesflaute bei dem sonst so süßen Couple Jess und Robin. So richtig knistert es zwischen den beiden nicht, es fehlt die körperliche Anziehung. Die spürt der 24-Jährige aber bei Selina. "Ich hätte da gar kein Problem Nähe zu suchen oder näher zu gehen, als bei Jess", gesteht Robin seinem Buddy Jannik. Daraufhin sucht Robin das Gespräch mit seinem Couple: "Diese körperliche Nähe, ist einfach nicht so da", stellt er klar. Die DJane spürt das auch, würde aber gerne daran arbeiten. "Ich habe Interesse an dir und natürlich möchte man auch diese Nähe", so die 23-Jährige. Der Bürokaufmann stellt klar, dass das bei anderen Mädels eher der Fall ist und er bei ihr einfach nichts spürt. Jess nimmt der Schlussstrich ziemlich mit. "Jetzt tut es weh", weint sich die DJane bei Andrina und Lisa aus. "Ich bleib für immer Single", schluchzt sie weiter.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell