RTLZWEI-Serie "Wir sind jetzt" ist zweifach für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

München (ots)

Nominierung in den Kategorien "Beste Drama-Serie" und "Beste Schauspielerin"

Staffel 3 aktuell in Ausstrahlung auf TVNOW

Die RTLZWEI-Serie "Wir sind jetzt" wurde in zwei Kategorien für den 22. Deutschen Fernsehpreis nominiert. In 28 Kategorien prämiert der Deutsche Fernsehpreis "herausragende Programme sowie journalistische und künstlerische Einzelleistungen aus der TV-Saison 2020/21". Neben der Rubrik "Beste Drama-Serie" darf auch Hauptdarstellerin Lisa-Marie Koroll in als "Beste Schauspielerin" auf eine Auszeichnung hoffen. Verkündung und Presiverleihung finden am 16. September in Köln statt.

"Wir sind jetzt" blickt bereits auf zwei erfolgreiche Staffeln sowie die Ehrung als "Beste Jugendserie" beim Bayerischen Fernsehpreis 2020 zurück. Die preisgekrönte Eigenproduktion überzeugt von Anfang an durch die authentische Erzählung des Lebensgefühls einer jungen Generation. Seit dieser Woche zeigt RTLZWEI die dritte Staffel auf TVNOW. Die lineare Ausstrahlung zweite Staffel startet am 6. September.

"Wir sind jetzt" wird von Regisseur und Preisträger Christian Klandt, dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, und Head-Autor Burkhardt Wunderlich umgesetzt. Redaktionell verantwortlich bei RTLZWEI ist Anabell Grieß-Nega. Der Bayerische Fernsehpreis verlieh den "Blauen Panther" 2020 an Regisseur Christian Klandt für die erste Staffel der Young-Fiction-Serie.

Die "Wir sind jetzt"-Story wird auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weitererzählt. So ermöglicht zum Beispiel der formateigene Instagram- Kanal @wirsindjetzt, den Charakteren auch abseits der Episodeninhalte zu folgen und an ihrer Lebenswelt teilzuhaben. Weitere Inhalte zur Serie finden die Zuschauer zudem auf RTLZWEI.de, Facebook und YouTube.

Über "Wir sind jetzt"

Im Mittelpunkt stehen die 17-jährige Laura und ihre Clique, die sich mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen schlägt das Schicksal gnadenlos zu und bringt ihre Welt ins Wanken. Ehrlich, lebensnah, gefühlvoll, aber auch mit viel Humor erzählt "Wir sind jetzt" vom Erwachsenwerden der Protagonisten.

