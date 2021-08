RTLZWEI

"Endlich Klartext! - Der große RTLZWEI Politiker-Check 2021" ab dem 14. September 2021 bei RTLZWEI

München (ots)

Sechs Politikerinnen und Politiker stellen sich den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger

Moderation: Abdelkarim

Zwei neue Folgen "Endlich Klartext!" am 14. und 21. September 2021 um 23:50 und 23:45 Uhr bei RTLZWEI

Am 14. und 21. September 2021 nimmt Host Abdelkarim in zwei neuen Folgen "Endlich Klartext! - Der große RTLZWEI Politiker-Check 2021" deutsche Spitzenpolitikerinnen und -politiker aus CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD mit in den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern, die die Auswirkungen ihrer politischen Entscheidungen jeden Tag hautnah erleben.

Comedian Abdelkarim ist zurück und konfrontiert bekannte deutsche Politiktreibende mit der Realität: Ohne zu wissen, was sie erwartet, treffen Kevin Kühnert (SPD), Katja Kipping (Die Linke), Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Jana Schimke (CDU), Johannes Vogel (FDP) und Karsten Hilse (AfD) Bürgerinnen und Bürger, die ihnen veranschaulichen, wie sich die Politik auf ihr alltägliches Leben auswirkt. Dabei müssen die Politikerinnen und Politiker mit Konfrontationen, Kritik und tiefreichenden Diskussionen umgehen.

Sie setzen sich mit Menschen auseinander, die an der Armutsgrenze leben, sich in ihrem Beruf diskreditiert fühlen oder gar um ihre Existenz fürchten müssen. Sechs Politikerinnen und Politiker, sechs Begegnungen mit der Wirklichkeit - am Ende ziehen alle Beteiligten ihr Fazit: Wer ist souverän geblieben? Wer ist am meisten ins Schwitzen gekommen und überdenkt nach der Begegnung vielleicht sogar seine oder ihre Position?

Wie reagiert ein Befürworter der Cannabis-Legalisierung, wenn er mit einem ehemaligen Süchtigen spricht? Kann eine Politikerin jemandem in die Augen sehen, dessen Familie gerade so von Hartz IV leben kann - während sie selbst sich offen gegen eine Reformierung ausspricht? Die Politikerinnen und Politiker müssen den Betroffenen Rede und Antwort stehen. Ob sie ihre Standpunkte in der direkten Konfrontation noch vertreten können, wird sich zeigen.

Host und "Best Newcomer"-Gewinner der Goldenen Kamera Abdelkarim verspricht: "Wir werden dafür sorgen, dass die Politikerinnen und Politiker unsere Fragen auch beantworten!"

Die zwei neuen Folgen von "Endlich Klartext! - Der große RTLZWEI Politiker-Check 2021" zeigt RTLZWEI am 14. und 21. September 2021. Sie sind nach der TV-Ausstrahlung im Stream auf TVNOW verfügbar. Produziert wird das Politainment-Format von der B.vision Media GmbH.

Über "Endlich Klartext - Der große RTLZWEI Politiker-Check"

Im Jahr der Bundestagswahl konfrontiert RTLZWEI in zwei Folgen sechs bekannte Politikerinnen und Politiker mit den Auswirkungen ihrer politischen Entscheidungen - und zwar direkt bei den Wählerinnen und Wählern zu Hause. Was bewegt die Menschen da draußen? Was sind ihre echten Probleme im normalen Leben? Sie müssen sich den Problemen stellen und lernen den knallharten Alltag derer kennen, die sich von ihnen allein gelassen fühlen. Moderiert wird die Sendung von Comedian Abdelkarim.

