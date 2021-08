RTLZWEI

Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe - Der RTLZWEI-Datingknaller geht in die sechste Staffel

Anmoderationsvorschlag: Was gibt es schon Schöneres als einen knackigen Urlaubsflirt? Höchstens doch, anderen beim Flirten vor traumhafter Kulisse zuzugucken... Das geht wunderbar bei RTLZWEI, wenn die hotten Singles sich wieder auf Mallorca zusammenfinden, auf der Suche nach spannenden Bekanntschaften und im Idealfall der wahren Liebe. Was uns in der neuen Staffel, die heute / morgen (30. August) startet, erwartet - und welche Überraschungen es geben wird, hören wir jetzt von der brandneuen Moderatorin: Sylvie Meis, hallo!

Begrüßung: "Hallo, ich freue mich so!"

1. Sylvie, als erstes natürlich die Frage: Wie fühlt es sich an, "Love Island" zu moderieren? Worauf freust du dich am meisten?

O-Ton 1 (Sylvie Meis, 24 Sek.): "Ich freue mich natürlich erst mal, bei diesem tollen Format dabei sein zu dürfen, es moderieren zu dürfen. Und was Love Island natürlich so spannend macht, ist: Ich bin natürlich auch auf Mallorca und ich kann von ganz nah mir das alles anschauen, wie die Love Islander sich verlieben, welches Abenteuer sie erleben, welche spannenden Sachen, unerwartete Sachen passieren. Und darauf freue ich mich sehr."

2. Was erwartet die Zuschauer in dieser sechsten Staffel? Konntest du schon einen Blick auf die Teilnehmer werfen?

O-Ton 2 (Sylvie Meis, 13 Sek.): "Oh ja! Also, ich habe sie schon gesehen - also Fotos. Und ich kann nur sagen: Sie sind so hot, sie sehen so gut aus. Ich freue mich wirklich und ich versuche natürlich jetzt schon so ein bisschen einzuschätzen, wer sich in wen verliebt."

3. Jetzt noch mal für alle Neulinge, die bisher nicht zugesehen haben: Wie genau funktioniert die Show, welche Aufgaben müssen die Kandidaten so erfüllen?

O-Ton 3 (Sylvie Meis, 37 Sek.): "Da ziehen hot Guys und hot Girls in die Villa und am ersten Tag sollen sie sich schon vercouplen. Das heißt: Ohne, dass sie sich wirklich kennengelernt haben, müssen sie schon auf den ersten Blick sagen: ja, den finde ich gut. Sie ist hot. Mit dem möchte ich gern ein Couple sein. Und dann sollen sie schon in der ersten Nacht zusammen in einem Bett schlafen. Sie lernen sich dann ganz schnell kennen und man würde denken, okay, das ist es dann. Aber natürlich nicht! Wir mischen das ein, mit frischem Blut, mit Granaten und dann wird es spannend: Wie entscheiden sie sich? Lassen sie sich dann doch verführen von einer anderen Frau oder Mann? Hach ja, es wird so schön."

4. Und wie entscheidet sich am Ende der vier Wochen, wer "Love Island 2021" gewinnt - und die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nimmt?

O-Ton 4 (Sylvie Meis, 31 Sek.): "Das ist auch so spannend an Love Island. Das ist eine Show, die ist so interaktiv. Während dieser Staffel darf, wie immer, das Publikum mitentscheiden, was da alles passiert. Also, mit der Love Island-App ist das Publikum zuhause quasi dabei. Und auch wer es gewinnen wird, entscheidet also das Publikum, die Zuschauer zuhause. Wer gewinnt da diese 50.000 Euro? Welches Couple ist da am sympathischsten? Und dann ist natürlich die Frage: Wird das Geld geteilt oder nicht? Aber das kommt natürlich alles später. Aber spannend wird es."

Die Moderatorin Sylvie Meis über die sechste Staffel von "Love Island", der Datingshow auf RTLZWEI, die sie ab sofort moderiert. Vielen Dank für das Gespräch!

Verabschiedung: "Vielen Dank!"

Abmoderationsvorschlag: Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, liebeshungrigen Singles beim Flirten zuzusehen und dabei zu sein, wenn die Funken sprühen: Die sechste Staffel von "Love Island" startet heute / morgen (30. August) auf RTLZWEI und läuft dann montags bis freitags um 20:15 - und sonntags immer um 22:15 Uhr! Alle Infos rund um die Show und die diesjährigen Teilnehmer finden Sie natürlich auch im Netz, unter RTLZWEI.de.

