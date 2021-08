RTLZWEI

Kampf der Realitystars: Misstrauen macht sich breit!

München (ots)

Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die sechste Folge läuft am Mittwoch, den 18. August um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Promitochter Alessia Herren tritt in die großen Fußstapfen ihres Vaters und gesellt sich zu den Realitystars. Und obwohl sie als Krawall-Teenie gehandelt wird, sorgt nicht sie für den nächsten Krach, sondern Loona.

Schlechte Laune gibt es auch bei der Wand der Wahrheit. Denn nicht jeder ist so bekannt, wie er gerne wäre. Darüber kann sich Power-Mama Silvia Wollny jedenfalls nicht beschweren.

Ein Star muss sich damit abfinden, seine Sendezeit beim Spiel Realitygewerkschaft zu verlieren.

Andrej versucht vergeblich sein Sommerhaus-Image loszuwerden, Jenni und Loona zweifeln an ihrer Freundschaft und Chris beschleicht die Ahnung, dass ein Vertrauter ihn hintergeht. Diese Gefühlsachterbahn wird für einen Promi ein unschönes Ende nehmen.

Als ob das nicht schon genug zu verdauen wäre, müssen die Stars sich beim Limousinenservice die Bäuche vollschlagen, um sich in der nächsten Stunde der Wahrheit zu saven.

Und diese steht schon bald bevor! Wer muss den Traumstrand verlassen und wer darf weiterhin auf den Titel "Realitystar 2021" und 50.000EUR hoffen?

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell