RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Es wird eng in der Sala!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die vierte Folge läuft am Mittwoch, den 4. August um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Mit der Ankunft von Ex-Love-Islander Mike Heiter und seiner Freundin Laura Morante haben es unsere Stars gleich mit doppelter Pärchenpower zu tun. Neben den Turteltauben zieht eine weitere prominente Person mit großem Gala-Auftritt in die kuschelige Sala. Gino Bormann is in the house! Und als wäre das nicht genug des Guten, dürfen unsere Promis mit der Rückkehr eines rausgewählten Stars rechnen.

Um Platzmangel vorzubeugen, müssen die Sala-Bewohner beim Spiel "Spuckhaus der Stars" um ihre Betten spielen. Soviel ist klar: einige von ihnen werden sich bald nicht mehr so weich betten können, wie bisher. Ungemütlich wird es auch zwischenmenschlich. Nicht jeder ist begeistert von den Neuzugängen, nicht jeder traut Andrej über den Weg und nicht jeder freut sich über das Sala-Comeback des fortgeglaubten Mitbewohners.

Bei der "Tuk Tuk-Karaoke" geben alle daher richtig Gas, um sich für die kommende Stunde der Wahrheit zu saven. Wer schafft es dieses Mal sich vor der Rauswahl zu sichern und wer muss die Sala verlassen?

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell