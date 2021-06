RTLZWEI

"Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe"- Jetzt bewerben für die neue Dating-Show bei RTLZWEI mit Jana Ina Zarrella

Ein Audio

210618_OTP_LetsLove.mp3

MP3 - 2,7 MB - 02:57 Download

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Keinen Bock mehr aufs Alleinsein und stattdessen lieber das Leben zu zweit genießen? Gute Idee! Dabei kann euch / Ihnen die neue RTLZWEI Dating-Show "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe" bestimmt helfen. Das Casting läuft bereits und wer will, kann sich sofort bewerben. Mehr dazu und was euch / Sie in der neuen Show erwartet, verrät uns die Moderatorin Jana Ina Zarrella, hallo!

Begrüßung: "Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier bin!"

1. Jana Ina, du hast dich bei Love Island verabschiedet, aber RTLZWEI hat schon eine Show mit dir angekündigt. Was kommt denn da Feines auf uns zu?

O-Ton 1 (Jana Ina Zarrella, 15 Sek.): "Es ist eine Dating-Show: Zwei Singles, die sich nie gesehen haben, ziehen direkt zusammen, also 24 Stunden müssen sie auf jeden Fall miteinander verbringen. Es ist echt spannend. Vor allem: Sie haben genug Zeit, sich ganz intensiv kennenzulernen."

2. Was ist das Besondere an dieser neuen Dating-Show?

O-Ton 2 (Jana Ina Zarrella, 39 Sek.): "Also die Pärchen werden sich zum ersten Mal in einer gemütlichen Hütte sehen. Wir haben sie extra aus Bayern importiert und hier in der Eifel komplett aufgebaut. Das sieht wunderschön aus, es ist wirklich wie ein Paradies. Der perfekte Ort, um Urlaub zu verbringen, aber vor allem ein Blind-Date zu haben. Und die Frage ist: Wie verbringen sie diese Zeit zusammen? Spielen sie, reden sie miteinander, kocht einer für den anderen? Und vor allem: Wo schlafen sie denn? Wir haben ein Schlafzimmer, sie müssen entschieden, teilen sie das Bett oder schläft einer auf der Couch? Da sind viele Sachen, die sofort entschieden werden müssen. Es wird wirklich spannend!"

3. Und wie geht's dann weiter?

O-Ton 3 (Jana Ina Zarrella, 29 Sek.): "Also nach 24 Stunden müssen sich die Singles entscheiden, ob sie weiterhin bei uns bleiben wollen oder ob sie direkt ausziehen. Sie haben die Möglichkeit, maximal vier Nächte bei uns zu bleiben. Was empfehlenswert ist, um erstens diese wunderschöne Kulisse beim Blind-Date zu genießen. Zweitens, um den Partner besser kennenzulernen. Aber wenn sie natürlich sehen, es passt nicht, dass ist nicht der Mensch, den ich erwartet habe, dann können sie nach 24 Stunden direkt ausziehen."

4. Was sind deine Aufgaben dabei?

O-Ton 4 (Jana Ina Zarrella, 18 Sek.): " Ich führe als Moderatorin und Feel-Good-Managerin durch die Sendung. Ich begleite die Singles, ich rede mit ihnen. Manche empfange ich und bringe sie dann zur Hütte. Die anderen hole ich dann aus der Hütte für einen kleinen Talk, um zu wissen, wie alles läuft. Also ich bin auf jeden Fall immer da und passe auf, dass die Singles sich wohlfühlen."

5. Die Dreharbeiten für die Show haben gerade erst begonnen. Habt ihr eigentlich schon genügend Singles dafür?

O-Ton 5 (Jana Ina Zarrella, 30 Sek.): "Nein, wir haben noch nicht genug Singles. Also wir sind noch auf der Suche nach Menschen, die an die Liebe glauben. Und bei uns sind alle willkommen, das ist das Schöne an diesem Format. Egal, was für ein Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung: Bei uns spielt das Ganze keine Rolle, alle sind willkommen. Hauptsache, man glaubt an die Liebe und sucht sie auch. Also wenn ihr auf der Suche nach der großen Liebe seid, dann bewerbt euch unter rtl2.de/singlesgesucht."

6. Worauf freust du dich am meisten bei der neuen Show?

O-Ton 6 (Jana Ina Zarrella, 21 Sek.): "Also ich freue ich wirklich auf Menschen, die Lust haben auf die Liebe. Ich bin ein Mensch, der an die Liebe glaubt, ja. Seit 17 Jahren bin ich glücklich verheiratet und habe die Liebe meines Lebens gefunden - und genau das wünsche ich allen anderen. Deswegen: Gebt nicht auf, sucht weiter, es lohnt sich! Bei uns seid ihr herzlich willkommen, wir unterstützen euch dabei!"

Jana Ina Zarrella über die Dating-Show "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe" bei RTLZWEI, für die Sie sich jetzt noch bewerben können. Danke dir für das Gespräch - und viel Erfolg mit der neuen Show!

Verabschiedung: "Ich danke euch - let´s Love!

Abmoderationsvorschlag: Wer mitmachen möchte bei "Let´s Love - Eine Hütte voller Liebe": Das Casting für die neue Dating-Show bei RTLZWEI läuft bereits: Interessierte Singles können sich unter rtl2.de/singlesgesucht für ein unvergessliches Date bewerben. Und wer weiß: Vielleicht findet Ihr / finden Sie ja dort Euren / Ihren Partner fürs Leben. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen!

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell