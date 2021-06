RTLZWEI

RTLZWEI im Mai: Jahres-Bestwerte und Erfolge über alle Genres hinweg

München (ots)

RTLZWEI legte im Monat Mai über alle Genres hinweg einen sehr guten Auftritt hin und erreichte Bestwerte bei Doku-Soaps, Soaps, Magazinen und Nachrichten.

Die Highlights des Monats im Einzelnen:

- "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" in Topform

Starker Auftritt in der Primetime: Die neue Staffel der Doku-Soap rund um die Kultblondine und ihrer Familie erreichte bis zu 9,0 % MA bzw. 13,1 %MA (14-29). Am zweiten Ausstrahlungstag der Doku-Soap, dem 26. Mai, erzielte RTLZWEI mit einem Tagesmarktanteil von 6,0 % MA den bislang besten Mittwoch des Jahres.

Auf TVNOW ist die Doku-Soap das erfolgreichste Primetime-Format im Angebot von RTLZWEI.

- Soaps am Vorabend mit Jahresbestwert

"Krass Schule" holte mit 6,1 % MA (14-49) einen Jahresbestwert und war mit bis zu 17,9 % MA auch bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern ebenfalls stark.

"Berlin - Tag & Nacht" erreichte bis zu 7,5 % MA bzw. 14,2 % MA (12-29).

"Köln 50667" punktete mit bis zu 6,5 % MA bzw. 16,6 % MA (14-29).

- "GRIP - Das Motormagazin" gibt Gas

Der Sonntagvorabend gehört Autofans und Motorsport-Freunden. Das zweistündige Format "GRIP - Das Motormagazin" holte mit bis zu 7,9 % MA den besten Wert seit fünf Jahren. Ebenfalls ausgezeichnete Werte wurden mit bis zu 14,1 % MA (Männer 14-29) erzielt.

In den Social-Media-Kanälen sind im Mai Facebook und TikTok hervorzuheben. Auf TikTok (1) steigerte "GRIP" seine Performance weiter. Die Videoviews stiegen um fast 30 % auf 1,1 Millionen, während sich die Zahl der Follower um 60 % im Vergleich zum Vormonat erhöhte. Verschiedene Posts bei Facebook (2) erreichten jeweils mehr als 1,1 Millionen Kontakte.

- Sozialreportagen und -dokus weiterhin stark

"Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" in der Primetime mit bis zu 7,5 % MA bzw. 11,7 % (14-29)

"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 6,5 bzw. 7,9 % MA (14-29)

- Großes Interesse an den "RTLZWEI NEWS"

Die montags bis freitags jeweils um 16:55 Uhr ausgestrahlten "RTLZWEI News" holten bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern mit 23,6 % MA den besten Wert seit knapp fünf Jahren und erreichten bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern bis zu 8,1 % MA.

Der Gesamtmarktanteil bei den 14-49-Jährigen lag im Mai bei 4,5 Prozent, in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen bei 6,2 Prozent.

TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.05.-31.05.2021, vorläufig gewichtet 28.05.- 31.05.2021. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

(1) Facebook Insights, (2) TikTok Analytics Stand, jeweils 26.05.2021

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell