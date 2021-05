RTLZWEI

Familiensause mit "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie":

Der große "Wollny"-Marathon am Pfingstmontag

München

- Die Großfamilie ist zurück - Zehn Highlight-Folgen am Stück - Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10:20 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI lädt zum Feiertag die ganze Familie ein! Am Pfingstmontag feiert der Reality-Sender Nummer eins mit "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" den großen Highlight-Marathon mit zehn Folgen am Stück aus dem Leben der bekanntesten Großfamilie Deutschlands. Los geht es am Montag, 24. Mai, um 10:20 Uhr bei RTLZWEI.

Seit zehn Jahren nehmen die Wollnys die Zuschauer mit in den Alltag einer Großfamilie. Die 14-köpfige Familie durchlebt Höhen und Tiefen, dabei halten die kleinen sowie großen Wollnys zusammen und meistern gemeinsamen die Herausforderungen des Lebens. Die schönsten und emotionalsten Folgen der letzten Jahre zeigt RTLZWEI in einem Marathon - zehn Folgen Wollny-Power hintereinander. Dabei erfahren Florian und Sylvana das Geschlecht ihres zweiten Babys, Hochzeits-Outfits werden geshoppt und Jungesellenabschiede gefeiert. Auch die atemberaubende Hochzeit von Sarafina und Peter sowie die Geburt von Anastasia werden noch einmal gezeigt. Der Wollny-Marathon lässt die Zuschauer in Erinnerungen schwelgen und sorgt für Vorfreude auf die kommende Staffel - denn dann folgen die nächsten Highlights der Großfamilie.

Die Sendung wird von Splendid Studios GmbH produziert.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" Marathon am Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10:20 Uhr bei RTLZWEI.

Über "Die Wollnys"

Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind "Die Wollnys". 14 Menschen leben unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. 14 Menschen unter einem Dach - das fordert vor allem Familienoberhaupt Silvia Wollny heraus. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist Silvia ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen und deren Partnern, sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

