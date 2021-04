RTLZWEI

TV-Tipp: "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"- Sechs neue Folgen ab 19. Mai bei RTLZWEI

Ein Audio

210422_BmE_Katzenberger.mp3

MP3 - 3,1 MB - 01:40 Download

München (ots)

Leben, wo andere Urlaub machen: Seit mehr als fünf Jahren wohnt Deutschlands Kult-Blondine Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia im sonnigen Mallorca. Jetzt plant die Katze allerdings jede Menge Veränderungen. Welche genau und wie sie die bewältigt, zeigt RTLZWEI ab 19. Mai in sechs neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Oliver Heinze hat für Sie schon mal reingeschaut.

Sprecher: "Alles auf neu!" lautet das Motto der Katzenberger-Cordalis-Familie, nachdem das Coronavirus auch die Sonneninsel Mallorca heimgesucht hat.

O-Ton 1 (DKFAM, 10 Sek.): "Es ist eine brutale Beziehungsprobe - und irgendwie gingen wir uns alle auf den Sack." "Und man lernt, dass man auch solche Krisen überstehen kann - und das macht eigentlich eine Beziehung am Ende des Tages stärker."

Sprecher: Einige Baustellen gibt's aber schon noch. Daniela beispielsweise fühlt sich ausgerechnet im verflixten siebten Beziehungsjahr nicht mehr sexy genug.

O-Ton 2 (DKFAM, 9 Sek.): "Ich war jetzt echt fünf Jahre so Hardcore-Mutti und, ne, ich bin nicht immer glücklich. Also die Hupen, ja: früher Penthouse, heute Kellerwohnung!"

Sprecher: Außerdem hat sie es total satt, dass Töchterchen Sophia jede Nacht bei Mama und Papa schlafen will und dadurch absolute Flaute im Ehebett herrscht.

O-Ton 3 (DKFAM, 14 Sek.): "Früher war unser Abendritual, dass wir uns so ins Bett gekuschelt haben - und dann haben wir noch einen Film geguckt und dann noch ein bisschen 'Sexy Time' gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist aus dem einen F, ist dann ein anderes F geworden: Fernsehen!"

Sprecher: Deshalb soll der kleinen Prinzessin nun das "Alleine-Schlafen" schmackhafter gemacht werden. Göttergatte Lucas weiß auch schon wie:

O-Ton 4 (DKFAM, 11 Sek.): "Sie redet schon seit Monaten von einem Stockbett, und sie kriegt jetzt auf jeden Fall das Bett, was sie sich wünscht." "Dann schlafe ich im Hochbett und du schläfst mit Mama." "Okay, Schatz, abgemacht!"

Sprecher: Und damit sie für den Tag der Tage gut gerüstet ist, schwingt Daniela gleich mal mit ihrer Mutter zusammen die Hüften in einem Poledance-Kurs.

O-Ton 5 (DKFAM, 17 Sek.): "Die Kiste muss bewegt werden, so! Sie gibt sich zwar Mühe, ne, niemanden zu verletzen." "Das ist so richtig Sport!" "Also ich weiß ja, dass es auch so Stangen für Daheim gibt und mein größter Wunsch wäre, das ich halt so eine private Stangenshow mache für Lucas."

Abmoderationsvorschlag: Schauen wir mal, ob es klappt: Sechs neue Folgen "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" gibt's ab 19. Mai bei RTLZWEI - und zwar immer mittwochs um 20:15 Uhr als Doppelfolge. Viel Spaß dabei!

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell