TV-Tipp: "Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“ – Vier prominente Kandidatenpaare quizzen am 7. April bei RTLZWEI für einen guten Zweck

Anmoderationsvorschlag: Einkaufen im Supermarkt ist zurzeit oft der Höhepunkt des Tages. Da kommt man wenigstens mal raus aus den eigenen vier Wänden. Genau das machen am 7. April vier prominente Kandidatenpaare in einer neuen TV-Show bei RTLZWEI. „Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“ heißt die neue Sendung und dabei sind Jürgen Milski und Sandy Fähse, Silvia Wollny und Lebensgefährte Harald, Tobi Wegener und Jenny Frankhauser sowie Matthias Mangiapane und Hubert Fella. Los geht’s am Mittwoch um Viertel nach acht – moderiert wird die Sendung von Trödeltrupp-Legende Sükrü Pehlivan. Und der kann uns jetzt auch mehr dazu verraten, hallo.

Begrüßung: „Hallo, ich freue mich!“

1. Herr Pehlivan, was erwartet die Promi-Kandidatenpaare im Supermarkt-Quiz?

O-Ton 1 (Sükrü Pehlivan, 17 Sek.): „Jedes Promi-Paar muss jede Runde versuchen, Aufgaben und Spiele, die sich rund um Supermarkt-Produkte handeln, zu gewinnen, um am Ende möglichst viel Geld für den guten Zweck zu erspielen. Im Endeffekt kann jeder Fernsehzuschauer mitraten, um im Nachhinein zu sehen, ob man vielleicht besser als die Promis war.“

2. Was sind das denn für Aufgaben und Spiele, die gelöst werden müssen?

O-Ton 2 (Sükrü Pehlivan, 33 Sek.): „Eine der Aufgaben war zum Beispiel, einen Turm zu bauen aus Produkten. Die größte Schwierigkeit war es, dass der Turm eine gewisse Summe nicht überschreiten durfte. Vorher haben wir (lacht) natürlich alle Preisschilder entfernt, um es halt den Promis nicht einfach zu machen. Mein absolutes Lieblingsspiel war, dass die Promis auf gewisse unangenehme Fragen dann die Entscheidung treffen mussten, auf wen diese Aussage zutreffen kann: auf sie selber oder auf den Partner. Und ich muss sagen, was da hinterher rauskam, war schon spannend.“

3. Ohne zu viel zu verraten: Welches Promi-Paar bringt die besten Voraussetzungen mit für den Sieg?

O-Ton 3 (Sükrü Pehlivan, 27 Sek.): „Ja, bei diesem Supermarkt-Quiz sehe ich natürlich Silvia und Harald schon ganz weit vorne. Die haben ja eine Großfamilie, da wird bestimmt viel eingekauft und auch viel gekocht. Ja, die sind so meine großen Favoriten. Bei Jürgen und Sandy: Jürgen ist ja eh ein ehrgeiziger Mensch, und das Gleiche trifft natürlich auch auf Sandy zu. Er ist ja gelernter Restaurantfachmann und ich denke, dass er sich mit Lebensmitteln wirklich gut auskennt.“

4. Wären Sie eigentlich nicht auch ein guter Kandidat für dieses Quiz?

O-Ton 4 (Sükrü Pehlivan, 22 Sek.): „Ja, ich finde das eigentlich schade, dass ich bei unserem Supermarkt-Quiz nicht teilnehmen darf als Spieler, denn es ist wirklich sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch gut abschneiden würde, weil ich gerne einkaufe und immer im Supermarkt auch natürlich Preise vergleiche und auf die Produkte achte, was steckt wo drin. Ja, also ich hätte es, glaube ich, auch mit unseren Promis aufnehmen können.“

5. Werden Sie den Promis denn helfen, falls die mal einen Aussetzer haben sollten?

O-Ton 5 (Sükrü Pehlivan, 24 Sek.): „Ich werde die Promis natürlich unterstützen. Also wenn sie völlig auf dem Schlauch stehen, werde ich denen schon ein paar Tipps geben. Denn im Endeffekt wollen wir ja alle versuchen, so viel wie möglich zu erspielen für den guten Zweck. Und wenn der Pott am Schluss richtig voll ist, dann freuen wir uns doch alle. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass viele Zuschauer einschalten und sich ‚Das Supermarkt-Quiz‘ am 7. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI anschauen. Es wird auf jeden Fall lustig.“

Trödeltrupp-Legende Sükrü Pehlivan über „Das Supermarkt-Quiz“, bei dem vier prominente Kandidatenpaare für einen guten Zweck gegeneinander antreten werden. Danke Ihnen und viel Spaß bei der Show!

Verabschiedung: „Ich habe zu danken – und, ja, ich wünsche euch allen natürlich viel Spaß mit der Sendung – und beim Mitfiebern und Mitraten. Tschüss!“

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie wissen wollen, wie fit die Promis in diesem Wettkampf zwischen den Warenregalen sind, welche Strategie sie wählen und welches Paar sich am Ende gegen die Konkurrenten durchsetzen wird: „Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“ läuft am 7. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

