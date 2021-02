RTLZWEI

RTLZWEI: "Die Geissens" weiterhin stark

München (ots)

- Wassersport und Kulturprogramm mit der Millionärsfamilie finden Anklang bei den Zuschauern - 8,0 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 7,0 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,9 %

"Die Geissens" liefern weiter starke Quoten: Am gestrigen Montagabend erzielte die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 8,0 % MA bei den 14-49-Jährigen und 14,7 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,55 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Millionärsfamilie beim Wassersport in Kroatien.

Die um 21:15 Uhr folgende Episode schlug bei den 14-49-Jährigen mit 7,0 % MA zu Buche. Bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) erreichten die Geissens 11,9 % MA. Die Stadtführung durchs kroatische Nin gefiel nicht nur Carmen, auch bis zu 1,24 Millionen Zuschauer gesamt folgten dem Kulturprogramm gespannt.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,9 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 15.02.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell