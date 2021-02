RTLZWEI

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen: "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" zurück bei RTLZWEI

München (ots)

- Moderation: Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht - Gäste: Islander aus der Villa, Kult-Kandidaten vergangener Staffeln sowie ein "Secret"-Dauergast - Ausstrahlung der ersten Folge am 16. März, um 23:45 Uhr - Immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Nach "Love Island" ist vor "Love Island - Aftersun: Der Talk danach". Dreimal wöchentlich geben Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht exklusive Einblicke in die Liebesvilla. Sie sprechen über die neusten Ereignisse und heißen die Islander zu einem Plausch auf ihrer Couch willkommen. Alle Highlights der fünften Staffel gibt es ab dem 16. März bei "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island".

Für alle, die nicht genug von "Love Island" bekommen können, werfen Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht einen Blick auf die aktuellen Highlights der neuen Folgen. Vor Ort verfolgen sie die Liebesreise der attraktiven Islander ganz genau. In jeder Folge heißen sie dabei prominente Gäste willkommen. Neben einem dauerhaften Secret-Gast haben sich bereits mehrere Kult-Islander der vergangenen Staffeln angemeldet und auch Islander aus der aktuellen Staffel sind zu Gast. Zusammen plaudern sie über die aktuellen Geschehnisse, checken die Neuzugänge und nehmen Abschied von den Islandern, die kein Couple gefunden haben.

Melissa Damilia "Es ist wie nach Hause zu kommen und ich freue mich sehr, wieder ein Teil von 'Love Island' zu sein und gemeinsam mit Jimi 'Aftersun: Der Talk danach' zu moderieren. Ich bin schon sehr gespannt, die Reise der Islander zu verfolgen und werde wahrscheinlich stark mit ihnen mitfühlen, da ich diese Erfahrung selbst schon hinter mir habe."

Jimi Blue Ochsenknecht: "Ab in die zweite Runde. 'Aftersun: Der Talk danach' ist zurück im TV. Melissa und ich stehen in den Startlöchern, wir schauen uns die Islander ganz genau an und zeigen den Zuschauern alle Highlights. Bei uns gibt es die ersten Interviews mit den Islandern. Das sollte man nicht verpassen."

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

"Love Island - Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTLZWEI.

Über "Love Island - Aftersun: Der Talk danach"

"Love Island - Aftersun: Der Talk" führt die Zuschauer direkt im Anschluss an die Sendung noch einmal durch alle Highlights aus der Liebes-Villa. Auf dem "Aftersun"-Sofa nehmen unterschiedliche Gäste Platz und kommentieren gemeinsam mit den Moderatoren Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht die neusten Ereignisse rund um "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe". Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

