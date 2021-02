RTLZWEI

Prominenter Besuch bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer" - Jenny Frankhauser zu Gast an der Gesamtschule

- Gleich zwei neue Folgen mit Jenny Frankhauser - Der Kampf um die eigenen Träume und ein Self-Loving-Projekt von Jenny - Ausstrahlung am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Februar 2021, 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Lieb dich selbst! So lautet das Motto an der Erich-Felbert-Gesamtschule am Donnerstag, den 11. Februar 2021 und dem darauffolgenden Freitag. Denn zwei neue Folgen der beliebten Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" mit Promi-Gast Jenny Frankhauser stehen an! Darin leitet Jenny ein Self-Loving-Projekt ein - mit dem Ziel die verunsicherte Carmen vor einem schwerwiegenden Fehler zu bewahren. Wird ihr das gelingen?

Thea spuckt diese Woche ganz schön große Töne. Zusammen mit ihrem Kollegen Chris soll sie eine Schulband gründen und leiten. Blöderweise hat sie Chris verschwiegen, dass sie eigentlich unmusikalisch ist. Bei völliger Ahnungslosigkeit versucht sie fachkundig zu wirken, um Chris zu beeindrucken. Wird sie die Bandproben überstehen, ohne eine einzige Note lesen zu können?

Derweil findet Shayenne immer mehr Gefallen an Moritz' Angebot, mit ihm nach England zu gehen. Er verspricht ihr dort ein Leben in Saus und Braus. Aber wie soll sie das ihrer Mutter beibringen? Wer soll das Auslandsjahr bezahlen? Shayenne setzt alle Hebel in Bewegung, um sich ihren Traum zu erfüllen Doch Shayennes Mutter ist noch nicht ganz überzeugt von den Plänen ihrer Tochter. Und auch Tarek kämpft verzweifelt um seine große Liebe.

Als Carmen einen Bikini-Werbedeal für ihren Social Media-Account angeboten bekommt, fällt sie auf den schmierigen Betrügern Gero herein. Er verstärkt Carmens Zweifel an ihrem Körper, vor allem aber an ihren Oberschenkeln. Durch einen Zufall bekommt Jenny Frankhauser davon Wind und nimmt die Schülerin unter ihre Fittiche! Sie und die Lehrer setzen alles daran, um Carmen vor einem großen Fehler zu bewahren. Ein Self-Loving-Projekt von Jenny - mit dem Ziel sich selbst in seinem Körper wohlzufühlen - soll hierbei helfen. Kann Jenny den Schülerinnen der

Erich-Felbert-Gesamtschule vermitteln ihren Körper so anzunehmen, wie er ist?

Ausstrahlung der beiden Folgen mit Jenny Frankhauser am Donnerstag und Freitag,

11. und 12. Februar 2021, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"

Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.

