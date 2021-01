RTLZWEI

TV-Tipp: "Berlin Tag & Nacht" - Interview mit Luxusgirl und Gast-TV-Sternchen Emmy Russ

Anmoderationsvorschlag: Sie ist seit einiger Zeit im Reality-TV sozusagen zu Hause. In verschiedenen Shows war sie schon dabei. Ihr Markenzeichen: Lange, blonde Haare, scharfe Kurven, die sie oft knapp, vor allem aber immer sexy verpackt, und man muss sagen: Wo auch immer sie auftaucht, ist auf jeden Fall was los. Die Rede ist von Luxusgirl und TV-Sternchen Emmy Russ (sprich englisch: Rass). Am 18. Januar wird sie Teil der beliebten RTLZWEI Vorabend-Soap "Berlin Tag & Nacht", wo sie eine Gastrolle als sie selbst hat. Darüber sprechen wir jetzt mit ihr persönlich. Hallo Emmy!

Begrüßung: "Hi! Ich freu' mich."

1. Emmy, erzähl mal, wie kam es zu deiner Gastrolle in "Berlin Tag & Nacht"?

O-Ton 1 (Emmy Russ, 14 Sek.): "Kurz nach meinem Auftreten bei 'Promi Big Brother' bin ich ja so vielen Leuten im Gedächtnis geblieben und so natürlich auch dann Filmpool, sprich 'Berlin Tag & Nacht' aufgefallen. Da kam die Anfrage und da gab's gar keine lange Bedenkzeit für mich. Das war direkt ein Ja."

2. "Berlin Tag & Nacht" läuft seit mittlerweile über neun Jahren und das auch sehr erfolgreich. Wie fühlt es sich an, selbst Teil davon zu sein?

O-Ton 2 (Emmy Russ, 17 Sek.): "'Berlin Tag & Nacht' kennt man natürlich. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Ich war ja auch schon vor ein paar Jahren tatsächlich mal mit einer kleinen Gastrolle dabei, aber nicht als Emmy. Da war ich auch noch - ehrlich gesagt - ein Niemand. Also es ist schon so eine kleine Ehre, nochmal so richtig dabei zu sein und vor allem als ich selbst."

3. Du hast es gerade gesagt: Du spielst dich selbst. Wie ist das für dich?

O-Ton 3 (Emmy Russ, 13 Sek.): "Naja, mich selbst zu spielen, ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte. Es ist natürlich noch einfacher, weil man sich nicht total verstellen muss als andere Person. Und ich habe mich natürlich pudelwohl gefühlt in meiner eigenen Haut und Rolle."

4. Auf wen oder was hast du dich denn am Set am meisten gefreut?

O-Ton 4 (Emmy Russ, 17 Sek.): "Ich wusste tatsächlich nicht so genau, was und wer mich erwartet. Ich habe mich da auch - ehrlich gesagt - gar nicht groß drauf vorbereitet. Als die Rolle Paula kam, war ich schon ein bisschen aufgeregt, tatsächlich neben ihr vor der Kamera zu stehen, weil sie war wirklich so eine Hauptfigur, mit der ich 'Berlin Tag & Nacht' auch verbinde."

5. Was war die größte Herausforderung für dich?

O-Ton 5 (Emmy Russ, 24 Sek.): "Das Schwierigste für mich am Set war wahrscheinlich erst mal am Anfang natürlich die neuen Leute, die neue Umgebung. Aber auch das ist natürlich mittlerweile nichts Neues mehr für mich. Da muss man sich dran gewöhnen, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer mit getan habe, ein bisschen länger gebraucht. Weil klar: Das sind ja schon eingespielte Teams. Und dann kommt man neu dazu. Das ist so wie, als würdest du in eine Klasse neu dazukommen und bist halt der Neue, ne, also die Neue jetzt in meinem Fall."

6. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben: Was erlebt Emmy Russ eigentlich in "Berlin Tag & Nacht"?

O-Ton 6 (Emmy Russ, 28 Sek.): "Emmy ist hauptsächlich im Salon 'Schnitte' zu sehen, meistens an Mandys und Paulas Seite. Sie gibt Mandy viel Zuspruch, ist eine sehr einfühlsame Person, was tatsächlich auch so der einzige Punkt war, an dem ich ein bisschen mit zu kämpfen hatte, weil ich eigentlich das Gegenteil von diesem ruhigen Part bin, also ich bin eher laut und frech. Und da musste ich halt wirklich mit viel Gefühl ran und das fiel mir tatsächlich ein bisschen schwer, diese Gefühle echt rüberzubringen. Aber wie ich das geschafft habe, das könnt ihr euch einfach selber anschauen, wenn ihr einschaltet."

Luxusgirl und TV-Sternchen Emmy Russ (sprich englisch: Rass) über ihre Gastrolle bei "Berlin Tag & Nacht". Vielen Dank für das Gespräch!

Verabschiedung: "Sehr gern! Hat mich gefreut."

Abmoderationsvorschlag: Am 18. Januar ist Emmy Russ bei "Berlin Tag & Nacht" zu Gast. Natürlich zur üblichen Sendezeit - wie montags bis freitags auch - um 19:05 Uhr bei RTLZWEI.

