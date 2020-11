RTLZWEI

Zwei neue Folgen der Dokumentation "Hier & Jetzt"

München (ots)

- Dokumentation begleitet unheilbar kranke Menschen - Vier Schwerstkranke geben trotz ihres Schicksals nicht auf - Ausstrahlung ab Dienstag, 8. Dezember 2020, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Ihre Lebensfreude kennt keine Grenzen, doch ihre Tage sind endlich. Die Dokumentation "Hier & Jetzt" begleitet pro Folge zwei Menschen, die an schwersten Krankheiten leiden und doch den Mut haben zu träumen und jeden Tag das Leben zu spüren. Dabei lassen sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen und stellen sich ihrem Schicksal mit einem unbändigen Lebenswillen. RTLZWEI zeigt zwei neue Folge ab Dienstag, 8. Dezember 2020, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Shellys Markenzeichen ist die Sauerstoffbrille mitten in ihrem Gesicht. Die 22-Jährige leidet an einer mysteriösen, unheilbaren Lungenkrankheit. Die junge Frau ist 24 Stunden am Tag auf Sauerstoff angewiesen und braucht einen Rollstuhl, weil sie nur noch wenige Meter laufen kann. Shelly möchte sich von ihrer Krankheit aber nicht abhalten lassen, ihre Träume zu verwirklichen. Im Herbst soll aber ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen: ein Hochzeitstanz mit ihrer großen Liebe Alex!

Vor zwei Jahren erleidet Rettungssanitäterin Bianca (40) im Dienst eine Herzattacke. Seitdem muss die Mutter von acht Kindern mit der Angst leben, jederzeit am plötzlichen Herztod sterben zu können. Sie erhielt die Diagnose Brugada-Syndrom - eine sehr seltene Erbkrankheit, die für tödliche Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist.

Die Diagnose bösartiger Hirntumor traf Brian mit 23 Jahren. Sein altes Leben endet dort, wo das anderer junger Mensch gerade erst anfängt. Seit über 5 Jahren lebt Brian bereits mit der Diagnose Krebs. Brian wird die Krankheit wohl nicht überleben und ändert sein Leben radikal und beginnt ein neues Studium. Er träumt davon, Filme zu machen.

Melissa (16) kam mit der angeborenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose zur Welt. Die Lebenserwartung bei Betroffenen liegt bei ungefähr 40 Jahren. Von solchen Zahlen lässt sich Melissa allerdings nicht beeindrucken. Sie möchte ihre Ausbildung zur Arzthelferin absolvieren - aber die Krankheit verlangt ihr einiges ab. Tägliche Therapien und immer wieder Krankenhausaufenthalte stehen auf dem Plan.

"Hier & Jetzt" wird von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.

Ausstrahlung der neuen Folge am Dienstag, 8. Dezember 2020, 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - lm Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hier & Jetzt":

Für die Dokumentation "Hier & Jetzt" begleiteten Kamerateams über Monate sterbenskranke Menschen. Sie alle begegnen ihrem Schicksal mit Power, Trotz, Energie und Humor. Den Tagen mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage ist das Motto dieser starken Persönlichkeiten. Produziert wurde das Format von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH.

