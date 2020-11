RTLZWEI verstärkt in diesem Jahr sein Engagement für den RTL-Spendenmarathon

RTLZWEI

- Live-Special innerhalb der Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht" mit Gästen - Im Anschluss Übernahme des RTL-Sendesignals am 19. November

Vor 25 Jahren ging der "RTL-Spendenmarathon" erstmals auf Sendung und er ist bis heute einzigartig in der deutschen Fernsehlandschaft. Im Jubiläumsjahr erweitert RTLZWEI sein jährliches Engagement für die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." mit zwei großen programmlichen Aktionen: Ein Live-Special innerhalb der Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht", bei dem Bernd Siggelkow zu Gast ist, Gründer des Hilfswerks "Die Arche". Anschließend übernimmt RTLZWEI zum ersten Mal in der Sendergeschichte das Sendesignal von RTL.

Am 19. November startet Wolfram Kons live um 18.00 Uhr den "RTL-Spendenmarathon", damit über einen Zeitraum von über 24 Stunden Geld für die ausgewählten Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gesammelt werden kann. RTLZWEI unterstützt dieses besondere TV-Ereignis in diesem Jahr in seinem Vorabend-Programm mit 20 Minuten Sendezeit und einer Spende.

"Wir freuen uns sehr über die außergewöhnliche Unterstützung von RTLZWEI. Ein absolutes Novum in unserem Jubiläumsjahr", sagt Bernd Reichart, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. "Wir bündeln unsere Kräfte und erreichen zusammen noch mehr Menschen, um bedürftigen Kindern zu helfen. Ein derart reichweitenstarkes Format so innovativ in den Dienst unserer gemeinsamen guten Sache zu stellen, ist ein großartiges Bekenntnis zur Hilfe."

RTLZWEI-Geschäftsführer Andreas Bartl: "Unsere Kolleginnen und Kollegen von RTL vollbringen mit dem Spendenmarathon seit 25 Jahren etwas Einzigartiges und Wundervolles. In diesem Jahr, in dem die Schwächsten unserer Gesellschaft noch mehr Unterstützung benötigen, bauen wir unser Engagement aus, damit auch unsere Zuschauer Anteil am RTL-Spendenmarathon nehmen und Not leidenden Kindern in Deutschland und in der ganzen Welt helfen können."

Der Ablauf bei RTLZWEI und RTL: Gegen 18:40 Uhr sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis live im Studio zu Gast bei Wolfram Kons. Das Ehepaar setzt sich in diesem Jahr als Projektpaten ein und engagiert sich für die Weiterführung der bestehenden 18 RTL-Kinderhäuser bundesweit. Aus diesem Grund haben sie stellvertretend für alle Anlaufstellen für sozial benachteiligte Kinder das RTL-Kinderhaus in Köln besucht. Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis werden im Studio von ihrem Tag bei den Kids vor Ort berichten und die Zuschauer aufrufen zu spenden. Außerdem werden die beiden eine Spende von RTLZWEI in Höhe von 25.000 Euro überreichen.

Gegen 18:50 Uhr startet bei RTLZWEI ein Live-Special im Rahmen von "Berlin - Tag & Nacht". Die Darsteller Laura Maack und Filip Nikolic moderieren das Special und begrüßen unter anderem Bernd Siggelkow, Gründer des Hilfswerks "Die Arche - Christliches Kinder- und Jugendwerk e. V.". Er berichtet über das mit Spenden finanzierte RTL-Kinderhaus Arche in Berlin-Friedrichshain, in dem über 100 Kinder und Jugendliche betreut werden.

Gegen 19:05 Uhr übernimmt RTLZWEI dann für fünf Minuten das Sendesignal aus Köln und überträgt gemeinsam mit RTL den RTL-Spendenmarathon. Dabei berichtet Wolfram Kons von den aktuellen Kinderhilfsprojekten und präsentiert eine einmalige Kostbarkeit eines Prominenten, die in der kommenden Stunde bei der Charity-Auktion versteigert wird.

Darüber hinaus sind zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr Luise Matejczyk und Jay Sirtl, Darsteller aus der RTLZWEI -Reality-Soap "Köln 50667", zu Gast im Studio und nehmen am Spendentelefon Anrufe von Zuschauern entgegen.

Auch online und in Social Media macht RTLZWEI auf den "RTL-Spendenmarathon" aufmerksam. Auf rtl2.de gibt es ein Special zu Danielas und Lucas' Besuch in einem RTL-Kinderhaus, bei Instagram, Facebook und in der "Berlin - Tag & Nacht"-App gibt es unter anderem Aufsager mit den Darstellern. Außerdem werden mit Unterstützung der Produktionsfirma filmpool entertainment GmbH auf der Auktions-Plattform unitedcharity.de ein Gastauftritt in der Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" inklusive Anreise und Übernachtung sowie verschiedene Fan-Artikel versteigert.

Über den RTL-Spendenmarathon:

Der 25. RTL-Spendenmarathon am 19./20. November 2020: Ein Vierteljahrhundert und damit ein echtes Stück Fernsehgeschichte: zum 25. Mal startet Wolfram Kons am 19. November 2020 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen ist der jährliche Höhepunkt und die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Not leidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons die Zuschauer auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonen im Vodafone-Callcenter und befragt die Paten zu ihren bewegenden Erfahrungen bei ihrem Besuchen in den Hilfsprojekten. Infos und alle Spendenmöglichkeiten unter www.rtlspendenmarathon.de

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

