TV-Tipp: "Köln 50667"- Actionreiche und emotionsgeladene 2000. Folge bei RTLZWEI am 24. November

Anmoderationsvorschlag: Vor sieben Jahren startete RTLZWEI die Reality-Soap "Köln 50667". 120 Folgen waren ursprünglich geplant, doch die spannenden und authentischen Geschichten trafen den Nerv der Zuschauer so sehr, dass am 24. November die 2000. Folge ausgestrahlt wird. Täglich lockt Köln 50667 Hunderttausende Zuschauer vor die Bildschirme und auch digital kann das Format sich über eine gigantische Fanbase freuen. Über YouTube, Instagram, Facebook und TikTok sind das über 2,5 Mio. Fans/Abonnenten. Bei mir am Telefon begrüße ich nun Carolina Noeding und Daniel Peukmann, besser bekannt auch als das "Köln 50667"-Liebespaar Jule und Marc. Für alle, die es noch nicht wissen: Die zwei sind nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben ein Paar. Hallo, ihr beiden, ich grüße euch!

Doppel-Begrüßung: "Ja, hömma, grüß´ euch auch!" "Hallo!"

1. 2000 Folgen - das ist ja schon ein richtiger Marathon. Seit wann seid ihr eigentlich dabei?

O-Ton 1 (Carolina Noeding/Daniel Peukmann, 20 Sek.): "Also ich bin seit dem ersten August, Ausstrahlungstermin 2016 dabei. Folge 908, wenn mich nicht alles täuscht." "Ja, und ich bin seit Mitte/Ende November 2016 dabei, ein bisschen später eingestiegen bei Folge 980, meine ich. Ja, doch!" "Ja, stimmt so!"

2. Ihr habt ja unendlich viele und sehr treue Fans. Was lieben die besonders an "Köln 50667"?

O-Ton 2 (Carolina Noeding/Daniel Peukmann, 15 Sek.): "Ich glaube, dadurch, dass die Serie ja schon sehr nahbar gestaltet ist, können sich halt viele auch mit den Charakteren identifizieren - und es ist halt auch sehr authentisch." "Außerdem sind wir alle megacool! (Gelächter von beiden!)"

3. Ihr seid ja nicht nur in der Serie ein Paar, sondern seit einem Jahr auch privat. Hat es eigentlich am Set gefunkt oder wie kamt ihr euch näher?

O-Ton 3 (Carolina Noeding/Daniel Peukmann, 17 Sek.): "Also wir haben uns am Set kennengelernt, bei einem Casting-Termin, als die Rolle 'Marc' gesucht worden ist. Und tatsächlich zusammengekommen sind wir erst durch - ich sag mal, so einen Knackpunkt - durch verschiedene Schicksalsschläge. Also eigentlich aus etwas nicht so Schönem ist dann halt aber was Schönes entstanden." "Genau!"

4. Was wäre denn, wenn sich eure Serien-Charaktere mal trennen sollten oder fremdknutschen müssen?

O-Ton 4 (Daniel Peukmann/Carolina Noeding, 18 Sek.): "Ja, gut, also da macht man sich natürlich immer irgendwie mal Gedanken drüber, aber so richtig cool fänden wir es natürlich nicht. Am liebsten hätten wir es, dass Marc und Jule immer zusammenbleiben. Und das mit dem Fremdknutschen: Das möchten wir eigentlich auch nicht." "Ja, genau! (Gelächter von beiden!)"

5. Schauen wir mal auf die 2000. Folge: Da knistert es auf besondere Art und Weise zwischen Jule und Marc, habe ich gehört. Richtig?

O-Ton 5 (Daniel Peukmann/Carolina Noeding, 27 Sek.): "Es ist sehr spannend und es bleibt natürlich sehr spannend. Ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber bei Marc und Jule brennt es richtig." "Das spitzt sich halt zu und geht dann auch über eine längere Zeit. Also wir hoffen, dass das auch noch mal so ein Punkt ist, wo ein paar Leute vielleicht auch noch mehr einschalten und das dann auch über längere Zeit verfolgen. Es gibt ja auch viele, die früher mal geguckt haben, heute nicht mehr schauen: Es bietet sich an, da einzusteigen, spätestens."

6. Wie werdet ihr das Folgenjubiläum feiern: Im Cast oder eher privat zu Hause?

O-Ton 6 (Daniel Peukmann/Carolina Noeding, 27 Sek.): "Das, was wir geplant haben, ist eigentlich, dass wir es zu Haus gucken werden - wir beide zusammen, also Caro und ich - und natürlich auch irgendwie mit unseren Fans in Verbindung treten wollen. Das machen wir über unseren 'Köln 50667'-Kanal. Aber die 2000. Folge gucken werden wir hier zu Hause." "Und vielleicht, wenn es hochkommt, je nachdem wie die Corona-Maßnahmen sind, vielleicht mit ein oder zwei Kollegen aus der Serie. Das weiß man halt noch nicht, im Moment ist ja wieder die Hölle los. Mal gucken!"

Carolina Noeding und Daniel Peukman, vor und hinter der Kamera ein Liebespaar, über die 2000. Folge von "Köln 50667". Danke euch für das Gespräch!

Verabschiedung: "Vielen Dank!" Dankeschön!" "Tschüssken!" "Tschüss!"

Abmoderationsvorschlag: Die 2000. Folge des Evergreens "Köln 50667" zeigt RTLZWEI am Dienstag, dem 24. November um 19:05 Uhr. Danach geht's wie gewohnt von montags bis freitags um 18:05 Uhr weiter - und natürlich jederzeit auf TVNOW.

