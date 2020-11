RTLZWEI

RTLZWEI im Oktober: Erfolg für "GRIP - Das Motormagazin", starke Sozial-Dokus und Spielfilme

MünchenMünchen (ots)

Mit 5,1 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe 14-49 Jahre zeigt RTLZWEI im Oktober eine gute Performance. In der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen erreicht RTLZWEI 7,1 Prozent Marktanteil. Magazine, Sozialdokumentationen, Daily Soaps und Spielfilme punkten mit sehr guten Werten.

Die Highlights des Monats im Einzelnen:

"GRIP - Das Motormagazin"

- Seit fast dreizehn Jahren und in über 500 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit bis zu 7,4 % MA (14-49) und 11,7 % MA (14-29) sehr gute Werte. Das Format läuft 2020 so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr.

- "GRIP - Das Motormagazin" ist auch digital nicht zu bremsen: Der YouTube*-Channel zählt über 1,2 Mio. Abonnenten und erreicht im Oktober 7,4 Mio. Views. Bei Facebook** steigt die Videonutzung im Vergleich zum Vorjahr um starke 154 % (Watch Time). Allein im Oktober wurden mit GRIP-Videos über 4,1 Mio. Views erzielt.

"Krass Schule - Die jungen Lehrer"

- Die RTLZWEI-Daily-Soap, die montags bis freitags um 17:05 Uhr ausgestrahlt wird, erreicht bis zu 11,1 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29).

- Mit 26 Mio. Views ist "Krass Schule" der erfolgreichste YouTube-Channel von RTLZWEI im Oktober. Das beste Video erzielt bereits nach sechs Tagen fast 570.000 Aufrufe.

Sozialreportagen und -dokus überzeugen weiterhin

- "Hartz und herzlich" mit bis zu 9,3 % bzw. bis zu 9,8 % MA (14-29)

- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit bis zu 8,7 bzw. bis zu 12,5 % MA (14-29). Die im Anschluss ausgestrahlte Doku "Reeperbahn privat" holt bis zu 9,5 % MA bzw. 12,4 % MA und erreicht damit einen Bestwert (14-49) und die erfolgreichste Donnerstags-Prime-Time des Jahres.

- "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" mit bis zu 8,5 % MA bzw. 12,9 % MA.

Starke Spielfilme am Wochenende

- "London Has Fallen" fesselt das Publikum mit 8,7 % MA.

- "Gods Of Egypt" glänzt mit 7,7 % MA.

- "Die Unfassbaren - Now You See Me" erzielt 7,3 MA und ist mit 16,3 % MA besonders gefragt bei jungen Männern (14-29).

Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI liegt im Oktober bei 5,1 %.

TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.10.-31.10.2020, vorläufig gewichtet 28.10.- 31.10.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *YouTube Analytics, Stand 28.10.2020; **Facebook, Stand 28.10.2020

