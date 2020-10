RTLZWEI

Start der neuen Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Rückkehr der vielbeachteten Sozial-Reportage - Drei neue Folgen - Ausstrahlung ab Montag, 26. Oktober 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

"Armes Deutschland - Deine Kinder" kehrt mit drei neuen Folgen zurück. Die vielbeachtete Sozial-Reportage begleitet ab Oktober Kinder jenseits der Armutsgrenze in der Bundesrepublik und zeigt ihren entbehrungsreichen Alltag. Start der neuen Folgen ist am Montag, 26. Oktober 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Mehr als ein Fünftel aller Kinder in Deutschland ist arm: Bei 21,3 % oder 2,8 Mio. Kindern (Bertelsmann Stiftung 2020) und Jugendlichen in der Bundesrepublik überschattet Armut den Alltag. Trotz der bis zur Corona-Pandemie positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bleibt Kinderarmut weiterhin ein ungelöstes und strukturelles Problem - mit fatalen Konsequenzen für Entwicklung und Chancengleichheit.

In drei neuen Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" werden der Alltag und die Entbehrungen der Schwächsten unserer Gesellschaft gezeigt. Ihr Schicksal sorgte bereits in der Vergangenheit für eine hohe Welle der Hilfsbereitschaft bei Zuschauerinnen und Zuschauern. Dabei wurden die Kinder auch in diesem Jahr vor, während und nach der Produktion von einer Psychotherapeutin begleitet.

Zwei der porträtierten Kinder sind Jannik (13) und Lisa (20). Zusammen mit ihren Eltern leben sie in einem völlig verwahrlosten Fachwerkhaus. Das Gebäude wird mit einem Holzofen beheizt, doch da die Fenster brüchig sind, lebt die Familie besonders im Winter in eisiger Kälte. Die vierköpfige Familie bezieht Hartz IV und um den finanziellen Engpass etwas auszugleichen, hilft Jannik seinen Eltern beim Zeitungsaustragen. Dennoch müssen sie Hilfsangebote wie die Tafel in Anspruch nehmen.

Das Format wird von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produziert.

Die neuen Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder": Ab Montag, 26. Oktober 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

Über "Armes Deutschland - Deine Kinder":

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das sind 2,8 Mio. Schicksale, deren Leben und Alltag von Armut und Entbehrung geprägt ist. Viele davon sind mit ihren Eltern von Transferleistungen abhängig, obwohl sie die Schwächsten der Gesellschaft sind. Vor, während und nach der Produktion werden die gezeigten Kinder von einer Psychotherapeutin betreut. Produziert wird das Format von der Good Times Fernsehproduktions GmbH.

Pressekontakt:

RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 641850

kommunikation@rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell