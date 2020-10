RTLZWEI

RTLZWEI im September: Der Quotenhit "Love Island" hebt die Monatsbilanz auf Spitzenwerte

München (ots)

Mit 5,4 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe 14-49 Jahren schaffte RTLZWEI im September den stärksten Monat des laufenden Jahres. Höhere Zahlen gab es zuletzt im November 2018. Noch besser sieht es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern 14-29 aus: 9,4 % MA sind hier der höchste Wert seit acht Jahren. Haupttreiber der Erfolgsbilanz ist die vierte Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", aber auch die Sozialdokumentationen performten stark.

Die Highlights des Monats im Einzelnen:

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

TV:

- Spitzenwerte von 12,1 % (14-49) bzw. 25,9 % (14-29) bedeuten die höchsten erzielten Marktanteile einer nonfiktionalen Primetime-Sendung bei RTLZWEI im Jahr 2020. - Insbesondere bei jungen Frauen (14-29) war "Love Island" in diesem Jahr mit bis zu 35,9 % MA extrem gefragt. - Im Schnitt kam die vierte Staffel auf 8,7 % bzw. 19,7 % MA (14-29).

TVNOW*:

- Noch nie erzielten die RTLZWEI-Sendungen mehr Videoviews bei TVNOW als im vergangenen September. Auch hier verbuchte "Love Island" die meisten Abrufe. Insgesamt steigerte das Format seine Performance im Vergleich zum September 2019 um rund 25 %.

YouTube**:

- "Love Island" generierte mehr als 19% der Gesamtviews von RTLZWEI auf YouTube und gehört dort mit "Berlin - Tag & Nacht" zu den Channels mit den meisten Aufrufen.

Instagram***:

- Steigerung der Abonnentenzahl um 43 % im Vergleich zum September 2019, gleichzeitig größtes Fanwachstum von plus 67.000 allein im vergangenen Monat - Kumulierte Reichweite der Posts wächst um 53 % vs. Vorjahreszeitraum.

Facebook****:

- Video Views innerhalb von "Facebook Watch" steigen um 133% im Vergleich zum September 2019. - Kumulierte Postreichweite wächst im gleichen Zeitraum um 56 %, insgesamt zählt die "Love Island"-Seite über 150.000 Interaktionen.

Sozialdokus gewohnt stark

- "Hartz und herzlich" mit bis zu 9,3 % bzw. bis zu 15,0 % MA (14-29) - "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit bis zu 8,4 bzw. bis zu 12,3 % MA (14-29).

Hollywood-Action fesselt die Filmfans

- "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" kommt auf 7,1 bzw. 10,6 % MA (14-29) - "Hercules" stemmt 7,5 bzw. 8,9 % MA (14-29)

TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.09.-30.09.2020, vorläufig gewichtet 27.09.- 30.09.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

*TVNOW, RTLi, Stand: 30.09.2020; **YouTube Analytics, Stand 28.09.2020; ***Instagram Insights, Stand 28.09.2020; ****Facebook Insights, Stand 28.09.2020

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Pressekontakt:

RTLZWEI Unternehmenskommunikation

Lothar Derichs

089 - 64185 6904

lothar.derichs@rtl2.de

info.rtl2.de

blog.rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell