RTLZWEI

Erneut erfolgreicher Donnerstagabend für RTLZWEI - Marktführerschaft für "Love Island"

Bild-Infos

Download

München (ots)

- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 8,5 % MA (14-49 Jahre) und 11,5 % MA (14-29 Jahre) - "Love Island" mit 11,1 % MA (14-49 Jahre) und 25,1 % MA (14-29 Jahre) - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,6 %

Auch in dieser Woche blickt RTLZWEI auf einen erfolgreichen Donnerstagabend zurück: Um 20:15 Uhr erzielte "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 8,5 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Auch in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen war das von der Spiegel TV GmbH produzierte Format mit 11,5 % MA sehr gefragt. Bis zu 1,29 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Sozialreportage, die gestern Brennpunktviertel in Kiel thematisierte.

Um 22:15 überzeugte dann "Love Island" auf ganzer Linie: Die Kuppelshow, die derzeit auf Mallorca aufgezeichnet wird, erzielte in der Late Prime 11,1 % MA (14-49 Jahre) und einmal mehr herausragende 25,1 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,14 Mio. Zuschauer gesamt erreichte das Format in der Late Prime. Zudem war RTLZWEI im Zeitschnitt von 22:15 Uhr bis 23:45 Uhr in beiden Zielgruppen Marktführer.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,6 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 17.09.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Pressekontakt:

RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 64185 0

kommunikation@rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell