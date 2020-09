RTLZWEI

"Love Island"

Die härteste Paarungszeremonie ever!

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Ohne Aussprache: Vom Glamping direkt in die Paarungszeremonie - Aurelia will Henrik - Henrik entscheidet sich für Sandra - "Love Island" - heute, 16. September 2020, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Die härteste Paarungszeremonie aller Zeiten steht an. Wie wird das Wiedersehen aller Islander in der Villa? Wie wird Aurelia reagieren, wenn Henrik mit Sandra an seiner Seite zurückkehrt? Den ganzen Tag rätseln die Islander, was wohl am Abend passieren wird. Besonders Henrik macht sich da einen Kopf, denn er weiß, dass er Aurelia sehr, sehr verletzen wird. Sein schlabbriger Schlommes geht auf Grundeis! Was keiner der Islander ahnt: Die Glamper kehren erst zurück, als die Paarungszeremonie bereits läuft - härter kann es für Aurelia nicht kommen!

Bye, bye Josua und Tränen um Melvin?

Direkt nach dem Aufstehen fasst sich Chiara ein Herz und sucht das Gespräch mit Melvin: "Du kamst hier rein und ich habe direkt gedacht: Whouw! Du hast mir mega gut gefallen." Doch die Blondine hat auch ein Problem: "Ich bin ein Mensch, dem fällt es dann ultra schwer auf jemand zuzugehen und dem das dann zu zeigen. Ich habe Angst etwas falsch zu machen! Auch bei Gesprächen braucht es bei mir Zeit." Melvin kann Chiara beruhigen: "Wie du das machst, finde ich richtig gut. Es ist auch ähnlich bei mir, deswegen passt das ganz gut!" Ist damit Josua endlich Geschichte? "Er ist halt eine wichtige Bezugsperson, aber mehr nicht. Das merke ich jetzt auch langsam. Würde ich ihn richtig gut finden, dann hätte ich mich ja nicht so gefreut und hätte gedacht, whouw, den will ich kennenlernen!" Da scheint es ja jemand richtig ernst zu meinen. Doch wird Chiara wirklich am Abend Melvin couplen? Der talkt nämlich am Nachmittag ausführlich mit Nathalia. Als Chiara das sieht, kommen ihr nicht nur Zweifel, sondern auch traurige Erinnerungen hoch. Sie weint...

Schlabbriger Schlommes geht auf Grundeis

"Ich will nicht wieder in die Villa", so Henrik am Morgen zu seinem Bro Josua. "Mit Sandra ist es anders, als mit Aurelia. Sie weckt mich morgens und ich freue mich so! Ich bereue nichts mit Sandra, weil es das Richtige für mich war." Er hat sich also für die blonde Granate entschieden. Jetzt ist ihm endgültig klar: die mega Konfro mit Aurelia steht an: "Bonschlonzo, ehrlich, ich werde so hops genommen!" Josua macht ihm noch mal klar, dass er eigentlich mit Aurelia noch offiziell vercouplet ist: "Ich habe dir gesagt, was meine Meinung ist, dass ich nicht unbedingt hier küssen würde, bevor ich zurück bin - aber das hast du ordentlich verbockt! Sagst du ihr, dass ihr euch geküsst habt?" Henrik hat da schon einen Plan: "Warum muss man denn immer die schmutzigen Details ausplaudern? Ich sage ihr einfach, dass ich das Couple auflöse." Henrik, dieser Plan wird nicht aufgehen!

"Ihr sollt alleine euer Herz entscheiden lassen!"

"Hallo, liebe Islander, hallo liebe Granaten, Willkommen in der Villa. Ihr fragt euch bestimmt, wo die Glamper sind. Die kommen noch - versprochen!" Mit dieser Begrüßung kehrt Jana Ina Zarrella zurück in den Garten der "Love Island"-Villa und eröffnet die Paarungszeremonie. "Ihr Mädels, ihr habt die Wahl. Die Frage ist, wollt ihr mit euren alten Couples zusammenbleiben?", stellt sie dann die Islanderinnen der Villa vor die Wahl. Das Pikante: Die Glamper Marc, Josua und Henrik haben sich bereits entschieden und warten, alleine oder mit einer Granate, vor der Tür. "Ihr seht sie aber erst nach eurer Entscheidung. Sie sollen euch nicht beeinflussen, ihr sollt alleine eurer Herz entscheiden lassen", so Jana Ina weiter. Und als Aurelia sich zu Henrik bekennt, dieser aber mit Sandra an seiner Seite den Garten betritt, scheint die Zeit still zu stehen, die Islander trauen ihren Augen nicht, die Luft ist zum Schneiden ...

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Pressekontakt:

RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 64185 0

kommunikation@rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell