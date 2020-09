RTLZWEI

"Love Island"- Henrik und Aurelia:

Der Morgen danach...

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

- Aurelia und Henrik: "Wir haben intensiv gekuschelt" - Anna und Marc können die Finger nicht voneinander lassen - Ausstrahlung am Donnerstag, 10. September, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Na schon wach? Noch leicht verschlafen verlassen Henrik und Aurelia die Private-Suite nach ihrer ersten Liebesnacht und kehren zu den anderen Islandern in die Villa zurück. Die wollen natürlich sofort wissen, wie die zwei Turtelnden die Nacht verbracht haben. Sofort werden die Lager für den ausführlichen Bro- und Girls-Talk geteilt. Auch bei Anna und Marc knistert es immer mehr. Das Couple kann kaum die Finger voneinander lassen und intime Gespräche heizen das Feuer zwischen den beiden noch mehr ein.

Stabiler Schritt vorwärts

"Buonflonzo" und "Guten Morgen" halt es durch den Garten, als Henrik und Aurelia nach ihrer Liebesnacht in der Private-Suite zu den anderen Islandern zurückkehren. Die Crew fackelt nicht lange rum und will gleich alle Details wissen: "Gab's ne Peitsche?", "Ist da jemand glücklich?", "Gibt es etwas, was wir wissen müssen?" fragen Chiara, Marc und Luca gleich neugierig nach. "Wir haben intensiv gekuschelt", grinst Henrik: "Ganz relaxt, bisschen gekuschelt". Die Mädels schnappen sich Aurelia für einen Girls-Talk: "Hast du die Hände bei dir gelassen?", fragt Melina neugierig. "Joar", flunkert Aurelia. "Ahh, touchy, touchy?", bohrt Chiara nach und Aurelia kann nicht anders als über beide Wangen breit zu lächeln: "Wir haben einfach intensiv gekuschelt". Vor Freude nehmen sich die Mädels in den Arm - Gruppenkuscheln! Noch immer geflasht von der letzten Nacht, öffnet sich Henrik Tim unter vier Augen: "Bro, gestern war richtig, richtig nice. Ich konnte mich Aurelia wieder ein Stück weit öffnen. War ne geile Nacht. Aurelia und ich haben gestern auf jeden Fall einen sehr stabilen Schritt vorwärts gemacht".

"Ich hab's Mama und Papa versprochen"

"Ein spannendes Spiel: wer hält am längsten durch?" fragt sich Marc. Denn zwischen ihm und Anna knistert es gewaltig. Das Couple kann kaum die Finger voneinander lassen und wirft sich ständig verliebte Blicke zu. "Ich schlafe jetzt schon seit einer Woche mit Marc in einem Bett und es wird dann immer schwerer die Finger von einander zu lassen. Da bekommt man schon Lust auf mehr und man sieht ja auch, dass wir uns stark anziehend finden", gesteht Anna den anderen Mädels. "Und was macht man dann?", will Nathalia wissen. Anna lacht: "Sterben!". "Wir sind uns einig, dass wir nicht vorhaben in der Villa zu intim zu werden. Meine Hormone sagen 'Scheiß drauf', aber mein Kopf sagt 'Ne, ich hab's Mama und Papa versprochen'. Marc genießt die Zeit mit Anna sehr, auch wenn es ihm schwer fällt Anna nicht ganz haben zu können, kann er gut damit umgehen. "Aber nach Love Island, dann Bäääääm", freut sich Anna.

Couple-Challenge: Dreamwork

Bei der Challenge "Dreamwork" können die vier gefühlten Couples unter Beweis stellen, wie gut sie als Team funktionieren. Unter erschwerten Bedingungen müssen sie ein Puzzle erstellen. An der Hüfte zusammengebunden bestreiten sie einen Parcours und dürfen nur eine Hand für die Aufgabe benutzen. Melina und Tim wollen die Challenge taktisch für sich gewinnen. Nathalia und Luca, die sich erst kurze Zeit kennen, stellen ihr Couple gleich auf eine harte Probe. Kommen sie auf einen gemeinsamen Nenner? Ohne Plan und einfach drauf los, stürzen sich Aurelia und Henrik in den Wettbewerb und wollen so die Konkurrenz abhängen.

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Pressekontakt:

RTLZWEI

Unternehmenskommunikation

Lothar Derichs

089 - 64185 6904

lothar.derichs@rtl2.de



info.rtl2.de

blog.rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

de.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kg

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell