RTLZWEI

"Love Island"-Moderatorin Jana Ina positiv auf Covid-19 getestet - Cathy Hummels springt ein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Gestern ist die interaktive Flirt-Dating-Show "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" mit Moderatorin Jana Ina Zarrella gestartet. Die Dreharbeiten für die erste Folge fanden am vergangenen Wochenende auf Mallorca statt. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland wurde Jana Ina Zarrella positiv auf Covid-19 getestet. Cathy Hummels, die vor Ort bereits für die Sendung "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" dreht, springt ein und vertritt die Brasilianerin bis auf weiteres.

Jana Ina Zarrella hat keine Symptome

"Da ich keinerlei Symptome habe und es mir gut geht, kann ich es eigentlich immer noch nicht richtig fassen", erklärt Jana Ina Zarrella. "Ich habe mich besonders in letzter Zeit wegen 'Love Island' sehr häufig testen lassen. Die Ergebnisse waren immer negativ. Umgehend nach meiner Landung am Sonntag in Köln wurde ich erneut getestet. Am Montagmorgen kam dann der Positiv-Befund."

Keine Gefahr für die Produktion - Strenges Sicherheitskonzept greift

Die Produktion vor Ort geht indes weiter. Jene Mitarbeiter vor Ort, die in engerem Kontakt mit der Moderatorin standen, wurden bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert.

Um die Gesundheit der Kandidaten in der Villa und der Mitarbeiter vor Ort sicherzustellen, wurden für die Produktion auf Mallorca in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden detaillierte Hygiene- und Sicherheits-Guidelines ausgearbeitet. An diese Vorgaben wird sich zu jeder Zeit strikt gehalten. Rund um die Uhr ist medizinisches Personal am Produktionsort.

Alle Kandidaten, die bereits eingezogen sind, haben nach einem ersten Corona-Test eine 14-tägige Quarantäne auf Mallorca absolviert. Das Gleiche gilt auch für alle Kandidaten, die noch im Laufe der Staffel einziehen werden. Szenen, die mit Jana Ina Zarrella und den Kandidaten in der "Love Island"-Villa in der ersten Sendung gedreht wurden, fanden alle im Freien statt. Zudem wurde stets ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten.

"Zudem unterliegt jeder an der Produktion Beteiligte umfangreichen Sicherheitsanweisungen. Dazu gehören planmäßig wiederholte Corona-Tests, täglich mehrfaches Fiebermessen, Wahrung des Sicherheitsabstands, Maskenpflicht oder ggf. komplette Sicherheitsausrüstung (Schutzanzug, Brille, Maske, Handschuhe), regelmäßiges Lüften und die Reinigung und Desinfektion aller Räumlichkeiten und Arbeitsbereiche. Die Mitarbeiter sind angewiesen, auch in ihrer Freizeit alle auferlegten Maßnahmen einzuhalten. Dies ist nur ein kleiner Teil der Richtlinien, die ständig überprüft, angepasst und ggf. erweitert werden", so Sendersprecher Carlos Zamorano.

"Als ich gefragt wurde, ob ich für Jana Ina einspringen kann, habe ich keine Sekunde gezögert. Natürlich vertrete ich meine liebe Kollegin, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausfällt", so Cathy Hummels, die nach "Kampf der Realitystars" ihre zweite Showmoderation für RTLZWEI innerhalb weniger Wochen übernimmt. Kollegin Jana Ina Zarrella wünscht ihrer Kollegin alles Gute für ihr Herzensprojekt: "'Love Island' liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich sehr, dass Cathy für mich einspringt."

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Pressekontakt:

RTLZWEI

Unternehmenskommunikation

Lothar Derichs

089 - 64185 6904

lothar.derichs@rtl2.de



info.rtl2.de

blog.rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

de.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kg

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell