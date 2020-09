RTLZWEI

Start der neuen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am 16. September bei RTLZWEI

München

- Neue Folgen geben Einblick in den Alltag der 14-köpfigen Familie - Die Highlights: Geburtstagsfeste, die erste Liebe und Führerscheinprüfungen - Ausstrahlung ab Mittwoch, 16. September 2020, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Im Hause Wollny ist immer was los! In den neuen Folgen nimmt Deutschlands bekannteste Großfamilie die Zuschauer wieder mit in ihren Alltag. Auch in der zwölften Staffel stapeln sich die Ereignisse: Silvias, Haralds und Estefanias Geburtstage stehen vor der Tür, Peter und Estefania sind im Führerschein-Fieber und Loredana hat Schmetterlinge im Bauch. Doch Geschwisterstreitigkeiten, anstehende OPs und eine zu hohe Stromrechnung fordern die Qualitäten von Familienmanagerin Silvia immer wieder aufs Neue. Start der neuen Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am 16. September, immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI.

Nach über drei Jahren turbulenter und anstrengender Umbauzeit ist Großfamilie Wollny nun endlich in ihrem neuen Zuhause in Ratheim heimisch geworden. Aus einem heruntergekommenen ehemaligen Wirtshaus hat sich die Großfamilie in viel Eigenarbeit ein gemütliches Heim erschaffen. Doch nun schimmelt es in der Küche, denn die Spülmaschine ist defekt. Ist der Schimmel womöglich gesundheitsgefährdend? Und wird das Auswirkungen auf Haralds Zustand haben? Er kämpft noch immer mit den Auswirkungen seines Herzinfarkts im Jahr 2018.

Auch Estefanias Gesundheitszustand bereitet der ganzen Familie immer wieder Sorgen. Doch sowohl Harald als auch Estefania lassen sich nicht unterkriegen. Estefania schließt sich sogar Schwager Peter an und möchte gemeinsam mit ihm den Führerschein machen. Der Lernstress beginnt! Werden Estefania und Peter die bevorstehenden Prüfungen bestehen?

In den neuen Folgen gibt es für die Familie viel zu feiern: Silvia wird 55 Jahre alt und ihre Kinder organisieren eine Überraschungsparty. Harald feiert seinen 60. Geburtstag und Estefanias 18. Geburtstag steht ebenfalls vor der Tür. Ein Hoch auf das Leben!

Die Sendung wird von Splendid Studios GmbH produziert.

- "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab dem 16. September immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI und im Anschluss auf TVNOW .

Über "Die Wollnys"

Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind "Die Wollnys". 14 Menschen leben unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. 14 Menschen unter einem Dach - das fordert vor allem Familienoberhaupt Silvia Wollny heraus. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist Silvia ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen und deren Partnern, sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell