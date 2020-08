RTLZWEI

Die Islander ziehen ein: Start der neuen Staffel "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTLZWEI

- Neun Islander ziehen in die Liebes-Villa - Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die Show - Ausstrahlung der ersten Folge am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Endlich ist es soweit: Heute um 20:15 Uhr startet die neue Staffel "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTLZWEI mit dem Einzug der Islander. Neun Kandidaten sind bereit für eine neue Liebe und einen unvergesslichen Sommer. Die Aufregung bei den Islandern steigt, denn heute Abend werden sie sich zum ersten Mal begegnen. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die erste Paarungszeremonie. Sprühen gleich die Funken oder wird es auch Enttäuschungen geben?

Die liebeshungrigen Islander werden sich heute Abend zum ersten Mal sehen. Vier sexy Mädels starten den Einzug in die Traumvilla: Nach einer langjährigen Beziehung ist Sportskanone Chiara endlich wieder bereit für eine neue Liebe. Geraldine ist ein Gefühlsmensch, romantische Abende zu zweit sind für die Studentin in einer Beziehung wichtig. Die ehrgeizige Melina ist sehr anspruchsvoll und erwartet die volle Aufmerksamkeit ihres Couples. Welcher Islander wird sie auf Händen tragen? Durchtrainierte Männer mit gebräunter Haut und dunklen Augen- darauf steht Sachbearbeiterin Anna.

Sehnsüchtig warten auf das Eintreffen von Jana Ina Zarrella und der Jungs. "Damit ist unsere erste Paarungszeremonie eröffnet. Überlegt es euch gut. Ihr könnt für jeden Jungen, der zu uns kommt, nach vorne treten", so Jana Ina Zarrellas ersten Worte zu Beginn der ersten "Love Island"-Paarungszeremonie 2020. Nacheinander ziehen die männlichen Islander in die Villa ein. Nach einer kurzen Vorstellung haben die Islanderinnen die Chance mit einem Schritt nach vorne den Jungs ihr Interesse zu signalisieren. Anschließend treffen die Männer ihre Wahl. Sie müssen sich dabei nicht auf die Single-Mädels beschränken, sondern dürfen auch bereits bestehenden Couples wieder trennen. Dabei gilt wie immer: Wer Single bleibt, läuft Gefahr die Insel vorzeitig verlassen zu müssen.

Nach vielen Jobs im Ausland ist der bisher so freiheitsliebende Luca bereit für eine Partnerin an seiner Seite. Student und Model Marc bringt nach eigenen Aussagen das perfekte Gesamtpaket mit und steht auf Frauen, die zugleich süß und sexy sind. Werden die Frauen bei ihm schwach? Der muskulöse Josua steht auf Romantik und sucht eine Frau zum Ankuscheln. So richtig verliebt war der charmante Student Henrik bisher noch nicht, noch nie hat ihn eine Frau so richtig umgehauen. Ob ihn eine Islanderin den Kopf verdrehen wird? Werden die Jungs bei "Love Island" fündig?

Wer gefällt wem? Wo sprühen die ersten Liebesfunken? Und bei wem ist es Liebe auf den ersten Blick? Das wird die heutige Sendung zeigen. Doch Vorsicht, nach der ersten Paarungszeremonie wartet eine Überraschung auf die frischgebildeten Couples: Eine weibliche Granate zieht in die Villa ein und sorgt für das erste Wechselbad der Gefühle. Hält das junge Liebesglück dem stand? Wer ist die Granate und welche Islander gefallen ihr?

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

