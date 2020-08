RTLZWEI

TV-Tipp: "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"- Das Interview zur Dating-Show mit Jana Ina Zarrella und Jimi Blue Ochsenknecht

Ein Audio

200819_OTP_LoveIsland.mp3

MP3 - 3,0 MB - 03:14 Download

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der Himmel und das Wasser blau, herrlicher Sandstrand, dazu jede Menge Sonne und eine tolle Villa. Das klingt nicht nur nach einem traumhaften Urlaub, sondern auch nach der perfekten Kulisse, um ein neue Liebe zu finden. Genau deshalb schickt RTLZWEI jetzt wieder ziemlich gut aussehende Singles auf "Love Island". Vier Wochen haben die neuen Islander (sprich: Eiländer) Zeit zum Flirten, Daten und sich dabei kennenzulernen und vielleicht sogar die wahre Liebe zu finden. Und während die Kandidaten kräftig am Liebesrad drehen, ist auch in dieser vierten Staffel eine wieder ganz nah an der neuen Singlegruppe dran: Jana Ina Zarrella, die durch die Dating-Show führt. Und diesmal bekommt sie Unterstützung: Neu am Start - Jimi Blue Ochsenknecht. Hallo ihr zwei! Schön, dass ihr Zeit für uns habt!

Begrüßung: "Hallo!" "Hallo, ich freu mich auch."

1. Für alle, die Love Island vielleicht noch nicht kennen - fass doch bitte mal kurz zusammen, was uns erwartet!

O-Ton 1 (Jana Ina Zarrella & Jimi Blue Ochsenknecht, 30 Sek.): "Ja, Love Island ist eine Dating Show. Es ist Reality. Wir sind jetzt in der vierten Staffel. Wir haben schon sehr erfolgreiche Staffeln hinter uns, wo Singles tatsächlich die große Liebe gefunden haben. Wir haben Couples, die bis heute zusammen sind, wir haben bald sogar ein zweites Love Island Baby. Also Ziel der Sache ist auf jeden Fall, dass - wenn es geht - jeder einzelne, der da drin ist, dass er die große Liebe findet." "Und da gibt's heiße Flirts, coole Partys und da wird's, glaub ich, feucht-fröhlich dann zugehen."

2. Was habt ihr euch diesmal für die liebeshungrigen Singles einfallen lassen und worauf freust du dich da am meisten?

O-Ton 2 (Jana Ina Zarrella, 38 Sek.): "Also ich freue mich bei jeder Staffel immer auf die Kandidaten, weil am Anfang kenne ich nur Bilder und Infos und Namen. Und je länger sie dann in der Villa sind, desto besser lernen wir sie kennen. Und dann weißt du auch, wer wirklich nach der großen Liebe sucht. Wer hat sich schon von den ersten Minuten an verliebt, ja, das ist immer das Aufregendste. Also von daher freue ich mich auf jeden Fall auf die Islander. Kommt noch auch dazu, dass wir dieses Jahr alles ein bisschen verändern. Unsere Villa bekommt einen neuen Look, wird noch schöner, ja, für unsere verliebten Paare. Also seid gespannt."

3. Neu ist auch, dass Jimi Blue Ochsenknecht dabei ist. Jimi, was ist denn deine Rolle auf der Insel?

O-Ton 3 (Jimi Blue Ochsenknecht, 29 Sek.): "Genau, ich bin dieses Jahr das erste Mal bei 'Love Island' dabei. Ich bin kein Islander, sondern ich moderiere die Show danach. Und zwar heißt die 'AfterSun'. Da werden dann Kandidaten, die dann rausgeflogen sind, bei mir zu Gast sein. Wir werden dann noch mal auf das Thema 'Love Island' eingehen, auf die Islander mehr drauf eingehen, noch mal viel über Gossip reden, über die Villa, was hinter der Kamera passiert ist, über Liebe, über Streit - alles Mögliche. Und die Show wird das erste Mal im Fernsehen gezeigt. Sonst war das ja bisher immer online. Da lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten und vor allem danach auch dranzubleiben."

4. In den letzten drei Staffeln - Jana Ina, du hast es schon erwähnt - hat es ja einige Matches gegeben. Samira und Yasin zum Beispiel - die sind letztes Jahr Zweite geworden und bei denen hat's richtig heftig gefunkt - sogar mit Nachwuchs. Werden wir wieder so ein Traumpaar bekommen?

O-Ton 4 (Jana Ina Zarrella, 14 Sek.): "Wir werden auf jeden Fall neue Traumpaare bekommen. Wir haben jede Staffel dann Singles gehabt, die die große Liebe dort - mal kürzer, mal länger - auf jeden Fall gefunden haben. Und diesmal wird es nicht anders sein. Ich bin mir sicher!"

5. Und wie lange wird es dauern, bis die ersten Funken sprühen?

O-Ton 5 (Jimi Blue Ochsenknecht & Jana Ina Zarrella, 35 Sek.): "Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Funken sehr schnell versprühen werden und sich Leute sehr schnell verlieben, weil, glaub ich, alle super euphorisch sind, dann in die Villa einzuziehen, alle wirklich Lust haben, sich auch kennenzulernen oder eventuell zukünftige Partner kennenzulernen." "Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass manche spüren so diese Liebe auf den ersten Blick. Aber andere sind ein bisschen zurückhaltender. Sie wollen dann die Leute besser kennen, nehmen sich Zeit, und deswegen kann man so von vornher nicht sagen, ob da so schnell so wirklich ein Couple entsteht, oder ob sie ein bisschen länger brauchen, weil ich habe dort schon alles Mögliche erlebt."

6. Und Flirten will ja auch gekonnt sein. Habt ihr da vielleicht noch einen Tipp für die turtelnden Islander (sprich: Eiländer)?

O-Ton 6 (Jimi Blue Ochsenknecht & Jana Ina Zarrella, 29 Sek.): "Für die Islander einen Flirttipp? Also, ich bin ja jetzt nicht so der krasseste Flirter, muss ich ehrlich sagen. Obwohl doch, schon ein bisschen. Ja, aber nicht mit so Anmachsprüchen. Ich würde einfach sagen, authentisch bleiben, locker, lustig und einfach Spaß haben. Dann kommt alles von alleine." "Und dass man sich nicht so viel Zeit nimmt, ja, weil so viel Zeit haben wir nicht auf Love Island. Und sie dürfen alle nicht vergessen: Wer alleine bleibt, fliegt von der Insel. Also von daher ist es wichtig, dass sie dann auch Couples bilden und, wenn sie sich verlieben, dann sollen sie sich ganz schnell ihren Partner sichern."

Jana Ina Zarrella und Jimi Blue Ochsenknecht - bald auf Love Island! Ich danke euch!

Verabschiedung: "Ja, gerne!" "Sehr gerne. Vielen Dank! Und unbedingt einschalten!"

Abmoderationsvorschlag: Sommer, prickelnde Flirts, spannende Challenges, vielleicht ein bisschen Drama und hoffentlich auch ganz viel Liebe in einer Traumkulisse. Die vierte Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" mit Moderatorin Jana Ina Zarrella läuft am 31. August um 20:15 Uhr auf RTLZWEI an. Und danach gibt's die Dating-Show vier Wochen lang täglich ab 22:15 Uhr. Und immer direkt im Anschluss gibt's "AfterSun: Der Talk danach" mit Jimi Blue Ochsenknecht.

Pressekontakt:

RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATION

Giusi Concorso Referentin

Programmkommunikation

+49 (0)89 64185-6505

Giusi.Concorso@RTL2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell