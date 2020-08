RTLZWEI

Newcomer mischen "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" auf: Mika trifft auf angebliche Tinder-Bekanntschaft

Ausstrahlung am Donnerstag, 6. August 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Zwei Newcomer mischen "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" auf: Mit Patricia und Michael ziehen zwei weitere Musiker in das Kölner Loft ein. Doch werden die Bands sich an den neuen Boy und das neue Girl gewöhnen können? Und wer muss seinen Platz im Loft für die Newcomer frei machen? Spannende Battles und folgenreiche Performances der Boy- und Girlband heute Abend bei RTLZWEI um 20:15 Uhr.

Laura und Medina sind überrascht als plötzlich Patricia in das Loft spaziert. So schnell hätten die beiden Girls nicht mit einer Newcomerin gerechnet. In Windeseile scharen sich die Loft-Bewohner um die hübsche Österreicherin um sie besser kennenzulernen. Als Patricas Blick auf Mika fällt ist ihr sofort klar: Sie kennt den Singer & Songwriter von Tinder! Lief da was zwischen den jungen Sängern oder kennen sie sich doch "nur" von Instagram, wie Mika behauptet?

Aber auch die Boyband wird nicht vor neuer Konkurrenz verschont: Newcomer Michael sorgt dafür, dass nun auch die Boys um ihren Verbleib in der Band zittern müssen. Besonders Naeman macht sich Sorgen, da noch der Streit mit Mika und Robin im Raum steht. Der Sunnyboy sucht ein offenes Ohr bei Sven, der ihm gut zuredet. Werden sich die Wogen in der Boyband wieder glätten?

Beim Sing-In müssen die Bands samt Newcomer ihr Können beweisen. Die Girls sind nicht ganz glücklich mit ihrer Leistung. Liegt es an Newcomerin Patricia oder trifft eines der anderen Girls die Töne nicht? Bei den Boys läuft das Sing-In gut und die Stimmen harmonieren sehr gut. Doch sechs Boys sind einer zu viel und die erste Entscheidung steht an...

Die Sendung wird von youngest Media Germany produziert.

"Battle of the Bands - Boys vs. Girls, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die-App für Android und iOS erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.

Über "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"

Ein Battle, zwei Bands - und die Zuschauer geben den Ton an! Im Zweikampf "Girlband vs. Boyband" begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? RTLZWEI bleibt wieder dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.

