RTLZWEI im Juli: Bester Neustart des Jahres

RTLZWEI blickt auf einen ereignis- und erfolgreichen Juli zurück mit einem großen Neustart, beliebten Daily Soaps und Spielfilmen sowie Jahresbestwerten für zwei Sozialreportagen. Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI stieg im Vergleich zum Juni um 0,3 Prozentpunkte auf 4,9 %.

Reality-Neustart räumt ab

Mit "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" landete RTLZWEI seinen bisher erfolgreichsten Neustart des Jahres mit 7,2 % MA bzw. 13,4 Prozent MA (14-29 Jahre) und erreichte bei den 14- bis 29-Jährigen die Marktführerschaft in der Primetime (20:15-23:15 Uhr). Die zweite Folge steigerte sich auf 8,7 % MA und 13,5 % MA bei den 14- bis 29-Jährigen. Auch dieses Mal bedeutete das die Marktführerschaft in der jungen Zielgruppe (14-29; 20:15-23:15 Uhr).An beiden Sendetagen lag das Format über den gesamten Abend auf Rang 1 der deutschen Twitter Trends. Bis in den späten Abend hinein diskutierten die User unter dem Hashtag #kampfderrealitystars über das Format und setzten alle 1,9 Sekunden einen neuen Kommentar zur Sendung ab.Beim Streaming-Dienst TVNOW klettert die neue Show auf Sendungsbasis Platz 2 der meistabgerufenen Inhalte.

Der Vorabend mit Daily Soaps im Aufwind

Mit der dramatischen Storyline um den Brand in der WG steigerte sich "Berlin - Tag & Nacht" auf bis zu 8,8 % MA bzw. 17,5 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre).Knapp dahinter folgt "Köln 50667" mit bis zu 8,4 % MA bzw. 17,5 % MA (14-29 Jahre).

Jahresbestwerte für Sozial-Reportagen

"Armes Deutschland - Deine Kinder" erreichte am 28. Juli mit 9,9 % MA einen neuen Jahresbestwert. Bei den 14- bis 29-Jährigen wurden bis zu 17,5 % MA erreicht. "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" erzielte bis zu 10,5 % MA und holte am selben Tag mit 17,4 % MA (14-29) einen neuen Jahresbestwert in dieser Zielgruppe."

Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" überzeugte mit bis zu 8,8 % MA und 14,8 % MA (14-29).

Beliebte Spielfilme am Wochenende

Egal ob Drama, Action oder Comedy - von Freitag bis Sonntag präsentiert RTLZWEI große Spielfilm-Highlights. Im Juli waren es unter anderem "The Green Mile" mit 8,7 % MA, "Pulp Fiction" mit 8,0 % MA oder "American Pie - Jetzt wird geheiratet" mit 7,8 % MA.

TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.07.-31.07.2020, vorläufig gewichtet 28.07.- 31.07.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

