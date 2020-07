RTLZWEI und Burda starten Digital-Kooperation auf YouTube

RTLZWEI

- Intensivierung der Zusammenarbeit - RTL ZWEI -Channel-Management für BUNTE TV und BUNTE Flashlights - Ausbau der YouTube-Vermarktung bei EL CARTEL MEDIA

RTLZWEI intensiviert die Zusammenarbeit mit Hubert Burda Media. Mit einer ähnlichen Zielgruppenansprache auf ihren YouTube-Kanälen bündeln beide Medienhäuser ab sofort ihre digitalen Aktivitäten auf der Videoplattform, um die Reichweite der Marken RTLZWEI und BUNTE.DE zu erhöhen. Hierfür übernimmt der Reality-TV-Sender das Channel-Management der beiden Burda-Kanäle BUNTE TV und BUNTE Flashlights. Deren Inhalte verantwortet weiterhin BUNTE.DE. RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA übernimmt zudem die Bewegtbildvermarktung des Contents beider Channels, abseits der Standardvermarktung von YouTube.

Mit der Ausweitung seines Channel-Managements auf sendernahe Drittinhalte wendet RTLZWEI seine erfolgreiche Strategie auch für BUNTE TV und BUNTE Flashlights an. Im Detail unterstützt RTLZWEI aktiv mit seiner Digital-Expertise, die sich der TV-Sender mit seinem eigenen Channel-Portfolio auf YouTube aufgebaut hat, bei der Optimierung der übergreifenden Content-Strategie sowie der inhaltlichen Aufbereitung und Distribution der BUNTE.DE-Inhalte auf YouTube. Die beiden Channels wechseln dafür in das große YouTube-Netzwerk von RTLZWEI, um u.a. Crosspromo-Möglichkeiten und Synergien im Ad Sales zu schaffen.

"Um unser Netzwerk zu erweitern und unsere junge Zielgruppe möglichst überall dort zu erreichen, wo sie sich aufhält, sind wir ständig auf der Suche nach passenden Kooperationen. Burda ist ein idealer Partner. Zielgruppen-Fit und vermarktungsrelevante Inhalte passen sehr gut, um das gegenseitige Wachstum auf YouTube zu stärken. Wir stellen hierfür unser Knowhow im Bereich Channel Lead und Web & Social Media-Kommunikation zur Verfügung, das wir uns mit Formatkanälen wie 'GRIP - Das Motormagazin' oder zu den Daily Soaps 'Berlin - Tag & Nacht' und 'Krass Schule' erfolgreich aufgebaut haben," so Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLZWEI.

RTLZWEI ist mit insgesamt rund 30 Kanälen größter deutscher TV-Sender auf YouTube. Sehr erfolgreich hat RTLZWEI im laufenden Jahr damit über 780 Mio. Video Views generiert. Aufrufstärkster Channel ist seit Bestehen "Berlin - Tag & Nacht" mit über 735 Mio. Total Video Views seit Dezember 2017. Das beste RTLZWEI-Video zählt 19 Mio. Video Views, ein Ausschnitt aus der Daily Soap "Köln 50667". *

"Wir freuen uns sehr, die Fachexpertise von RTLZWEI für den Auf- und Ausbau unserer beiden YouTube-Channels BUNTE TV und BUNTE Flashlights nutzen zu können. Hier sind alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorhanden. Ich bin daher überzeugt, dass wir gemeinsam unseren Wachstumskurs fortsetzen können und Konsumenten und Vermarktungspartner gleichermaßen begeistern werden", erklärt Alexander von Woikowsky, Managing Director BurdaStudios Pictures.

*Quelle: YouTube Studio

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über BurdaStudios Pictures:

Die BurdaStudios Pictures vereinen qualitativ hochwertigen TV-Journalismus und Produktionsexpertise. Sie sind Partner für "Factual Entertainment"-Projekte für TV- und digitale Bewegtbildproduktionen. BurdaStudios Pictures produzieren sehr erfolgreiche Formate wie das Motormagazin "Grip" auf RTLZWEI, das "K1 Magazin", die "Focus TV Reportage" und weitere Produktionen für alle relevanten TV-Stationen Deutschlands. Diese hohe Produktionsqualität nutzt BurdaStudios Pictures auch für digitale Video-Angebote: zum Beispiel beim erfolgreichsten Content-Marketing-Projekt auf YouTube, MAZDA-Garage und den Focus TV Reportage-Channel.

