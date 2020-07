RTLZWEI

- Frischer Promi-Wind am thailändischen Traumstrand - Mit dabei: Willi Herren, Kevin Pannewitz und "Ex-Love-Island"-Girls Melissa & Dijana - Ausstrahlung ab Mittwoch, 22. Juli 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI hat es mit "Kampf der Realitystars" schon vor Ausstrahlung spannend gemacht - Welche Namen stehen denn nun neben den bereits genannten noch auf der illustren Kandidatenliste der Realityshow? Die Antwort auf diese Frage wird heute enthüllt...

Neben den bekannten "Love-Island"- Gesichtern Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers packt auch Ex-"GNTM"-Kandidatin Zoe Saip redensartlich ihre Boxhandschuhe für den Kampf um 50.000 EUR Siegprämie aus. Influencerin Melissa Dahm ist den Zuschauern spätestens seit ihrer Teilnahme bei "Love Island" 2019 bekannt. Außerdem mit von der Partie und immer für gute Unterhaltung sorgt Entertainer Willi Herren.

Zum bunten Mix aus verschiedenen TV-Persönlichkeiten gesellen sich auch Bachelorette-Teilnehmer und Model Johannes Haller, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin und "Curvy Supermodel"-Teilnehmerin Aurelie Tshamala sowie Ex-Fußballprofi Kevin Pannewitz.

Auch mit am Start und bereit, sich mit den anderen Realitystars zu messen, ist Auswanderer Stephan Jerkel. Abgerundet wird die Promirunde, die sich in der von Cathy Hummels moderierten Realityshow spannenden Herausforderungen stellt, von Kandidatin Marion Pfaff, bekannt als Schlagersängerin "Krümel".

Bereits bekannt sind die Teilnehmer Ex-Bachelor Oliver Sanne , Allestester Hubert Fella , Sängerin Annemarie Eilfeld , Ex-"DSDS"-Sternchen Momo, Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein, It-Girl Kate Merlan, "Big Brother"-Urgestein und Sänger Jürgen Milski, Dschungelnatter Georgina Fleur sowie Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Sandy Fähse, "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan und die Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger. Bereits zum Ende der ersten Sendung müssen zwei Stars umgehend wieder ausziehen.

Ausstrahlung ab dem 22. Juli 2020 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar. Bildmaterial der Teilnehmer finden Sie hier.

Zentraler Anlaufpunkt für alle Fans der Sendung ist der Instagram Account @kampfderrealitystars. Hier wird es die neusten Updates zu den Realitystars, spannende Clips und exklusive Einblicke mit Moderatorin Cathy Hummels geben.

Über "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2020". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

