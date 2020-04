RTLZWEI

TV-Tipp: "Match - Promis auf Datingkurs"- Berühmte Singles suchen die große Liebe, ab 4. Mai auf RTL2

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Gefühlt war es ja nie einfacher, ein Date zu finden - die Sozialen Medien und natürlich all die Dating-Apps verhelfen da ja zu tausend Möglichkeiten. Allerdings ist es natürlich schon eine ganz andere Sache, wenn man auf der Suche nach der echten Liebe ist. Da gehört in der Regel eine große Portion Glück dazu. Darauf wollen sich die vier Teilnehmer - darunter Sarah Knappik und Claudia Norberg - der brandneuen RTL2-Dating-Show "Match - Promis auf Datingkurs" nicht verlassen und begeben sich deshalb in die einfühlsamen und kompetenten Hände einer Promi-Partnervermittlung, und hier sollen sie endlich mit Normalos verkuppelt werden. Mehr darüber jetzt von meiner Kollegin Jessica Martin.

Sprecherin: Die große Liebe zu finden, ist ja für uns Normalos schon schwer genug. Für einen Promi wie Model Sarah Knappik gestaltet sich die Suche aber noch viel komplizierter.

O-Ton 1 (Match!, 7 Sek.): "Erst mal kann ich mich grundsätzlich nicht auf irgendwelchen Portalen anmelden, um jemanden kennenzulernen, weil dann hab ich sofort ne Schlagzeile."

Sprecherin: Deshalb hofft sie auf professionelle Unterstützung bei der Promi-Partnervermittlung. Die Agenten Matthew und Doro sind zuversichtlich:

O-Ton 2 (Match!, 20 Sek.): "Wir finden den Richtigen für dich!" "Auf jeden Topf passt ja ein Deckel - aber ich bin ein Wok!" "Wir haben auch große Deckel..." "Okay, sehr große Deckel, die brauch ich auch. Auf die Größe kommt es an!"

Sprecherin: Der prominente Fitness-Trainer Marcellino Kremers, der durch Love Island berühmt wurde, hat auch so seine Problemchen beim Daten...

O-Ton 3 (Match!, 20 Sek.): "Ich bin jemand, ich trinke selten Alkohol. An dem Abend hat Marcellino sich aber zwei, drei Dinger gekippt. Und ich hab mich dann so aufs Bett gesetzt und hab die Augen zugemacht kurz, so zehn Sekunden. Und acht Stunden später in dieser Sitzposition wache ich wieder auf. (lachen) Und dann das Mädel war weg! Junge, hab ich mir gedacht, das kann auch wieder nur dir passieren."

Sprecherin: Ein klarer Fall für die Dating-Profis. Sie haben auch den nicht minder attraktiven Sebastian Fobe, der schon ums Herz der Bachelorette warb, unter ihre Fittiche genommen. Er erhofft sich hier ein bisschen Liebes-Coaching.

O-Ton 4 (Match!, 12 Sek.): "Die Agenten haben ja einen großen Vorteil. Die können mal von außen draufschauen, ich glaube, das ist so der entscheidende Vorteil. Die können einfach mal gucken, okay, wie verhalte ich mich, wie schätzen die mich ein, vielleicht schätze ich mich ja auch ganz anders ein. Ich glaube, das ist das, was so den großen Unterschied macht."

Sprecherin: Das Single-Kleeblatt komplett macht Claudia Norberg - nach 29 Jahren Beziehung mit dem Wendler und einer hässlichen Trennung begibt sie sich auf vollkommen neues Terrain.

O-Ton 5 (Match!, 8 Sek.): "Ich bin gespannt, auf wen ich treffe, welche Männer mich erwarten. Das ist jetzt absolutes Neuland für mich, weil ich eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie es geht, richtig zu flirten."

Sprecherin: In insgesamt vier Folgen gehen die Promis auf Datingkurs und werden dabei hochamüsant von den beiden Profikupplern und dem ziemlich extrovertierten Empfangschef der Agentur unterstützt.

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie Lust bekommen haben, den vier liebeshungrigen Promi-Singles bei ihren Bemühungen zuzusehen: Der Celebrity-Dating-Marathon startet heute/morgen (4. Mai) auf RTL2, um 20:15 Uhr geht's los.

