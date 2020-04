RTLZWEI

TV-Tipp: "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" - Die Highlight-Folge am 15. April bei RTLZWEI: Schwesternversöhnung oder ewiger Zoff?

Daniela Katzenberger ist (seit 25. März) mit vier neuen Folgen bei RTLZWEI zurück. Und wer immer mittwochs um 20:15 Uhr das turbulente Leben der Kult-Blondine verfolgt, weiß: Die "Katze" hat mit Ehemann Lucas und Tochter Sophia ein neues Zuhause auf Mallorca gefunden. Dort scheint aber auch nicht jeden Tag die Sonne. Nach dem Tod von Lucas´ Vater Costa Cordalis ist die Familie zwar enger zusammengerückt, allerdings herrscht zwischen Daniela und ihrer Halbschwester Jenny nach einem dicken Streit immer noch Funkstille. Oliver Heinze bringt Sie auf den aktuellen Stand der Dinge.

Sprecher: Der Streit zwischen Daniela und ihrer Halbschwester entzündet sich vor mehr als zwei Jahren beim plötzlichen Tod von Jennys Vater:

O-Ton 1 (DKFAM, 15 Sek.): "Und dann habe ich das halt gepostet, habe gesagt: Pass auf, da war ein Trauerfall, der Vater meiner Schwester ist gestorben. Und daraufhin war sie halt extrem pissig. Also in ihrer Trauer hat sie dann noch die Kraft gefunden, mit mir Streit anzufangen, warum ich das überhaupt poste. Weil sie es posten wollte!"

Sprecher: Seitdem herrscht Funkstille zwischen den beiden. Ein erster, von Mutter Iris bei ihrem Geburtstag angeschobener Versöhnungsversuch geht total in die Hose, weil Daniela sich überrumpelt fühlt:

O-Ton 2 (DKFAM, 17 Sek.): "Ich hab die zwei Jahre nicht gesehen. Und dann so dieses Hingedrücke und dieses Hypergewollte und so. Das hat sich für mich einfach so Scheiße angefühlt, dass ich dann auch weggegangen bin. Nicht aus Wut, sondern mich hat das dann auch so genervt, dass man das so mit aller Gewalt versuchen will. Das geht doch nie gut."

Sprecher: Aber sie nimmt sich auch einen Rat ihres Schwiegervaters Costa Cordalis zu Herzen:

O-Ton 3 (DKFAM, 18 Sek.): "Schatz, kuck mal, irgendwann bist du so alt wie ich und dann hast du vielleicht nicht mehr so viele Chancen, sich mit deiner Schwester zu vertragen. Da ist mir das Herz gebrochen. Aber trotzdem ist es so, dass man anders übers Leben nachdenkt. Und es war mir halt irgendwie klar, dass ich das auch will, also auch von mir aus."

Sprecher: Insgeheim hofft Daniela noch, dass sie sich wieder mit ihrer Schwester Jenny versöhnen kann:

O-Ton 4 (DKFAM, 17 Sek.): "Ja, es ist alles offen, also ich hab da jetzt auch keinen Hass oder so. Klar hat sie mich verletzt. Aber das ist in einer Familie so. Man tritt sich manchmal in den Arsch, aber dann ist es auch wieder gut. Ich glaub ja an die Bestellung beim Universum - und ich hab mir auch schon bestellt, dass wir uns vertragen."

Abmoderationsvorschlag:

Gibt es also nun endlich die große Versöhnung zwischen den beiden Streithähnen? Das sehen Sie in Folge 4 von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" am 15. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

