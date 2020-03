RTLZWEI

Premiere in der deutschen Soap-Landschaft: "Berlin - Tag & Nacht - Live aus der WG"

- Darsteller der Soap senden täglich live vom Set

- Mit Überraschungsgästen und Schalten und zu den Soap-Lieblingen

- Ausstrahlung ab Montag, 30. März 2020, um 19:00 Uhr bei RTLZWEI.

Das gab es noch nie: Ab sofort sendet "Berlin - Tag & Nacht" live aus der WG der beliebten Reality-Soap. Wechselnde Moderatorenpaare führen durch die Sendung und begrüßen via Schalte Darsteller sowie Zuschauer in ihrem Zuhause und sprechen mit Überraschungsgästen. Den Moderations-Auftakt machen Laura Maack ("Paula") und Manuel Denniger ("Rick"). Start der täglichen (Mo-Fr) Livesendung ist am Montag, 30. März 2020, um 19:00 Uhr bei RTLZWEI. Im Anschluss folgt wie gewohnt eine neue Episode von "Berlin - Tag & Nacht".

Live und direkt vom Set: "Berlin - Tag & Nacht" geht ab sofort direkt vor den Erstausstrahlungen der Soap aus der WG live on air. Mit einem verkleinerten Team, unter Wahrung des gebotenen Infektionsschutzes und als Signal des Zusammenhalts an eine der größten Fan-Communities in Deutschland führen wechselnde Darsteller durch die zehnminütige Live-Sendung.

Den Moderations-Auftakt machen Laura Maack ("Paula") und Manuel Denniger ("Rick"). Das Duo begrüßt andere Darsteller via Schalte und lässt Zuschauer und Fans der beliebten Soap mit ihren Fragen zu Wort kommen. Die Inhalte sind tagesaktuell - neben spontanen Talk-Situationen befassen sich die Darsteller auch mit Tipps, Tricks & Hacks für den Alltag in Zeiten des "Social Distancing".

"Berlin -Tag & Nacht - Live aus der WG" wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Start: Montag, 30. März 2020, um 19:00 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar.

Über "Berlin - Tag & Nacht - Live aus der WG":

