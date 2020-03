RTLZWEI

Der erste RTLZWEI-Podcast begleitend zu einer TV-Reality-Soap

Podcasts sind gerade in aller Munde - oder besser gesagt in aller Ohren. Bei "Köln 50667 - Der Podcast" gibt es neuerdings alles rund um die RTLZWEI-Reality-Soap aus der Domstadt zu hören. Vom Wochenrückblick bis zu Gästen aus dem Cast der Sendung und Exklusiv-News vom Set ist alles mit dabei.

Neue Podcasts erscheinen im Moment gefühlt täglich zu etablierten Genres. Der neue "Köln 50667 Podcast" allerdings hebt sich von dieser Masse ab, denn er begleitet eine TV-Soap "von Fans für Fans". In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in ihrer Lieblingsserie aus der Rhein-Metropole in der vergangenen Woche so passiert ist. Praktisch, falls man mal eine Folge verpasst hat. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es soweit: Kaum sind die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert, schon besprechen Anika und Benita die heißesten Entwicklungen des TV-Formats.

Alle Handlungsstränge und Themen aus der Sendung werden von Anika und Benita behandelt. Die beiden sind nicht nur Fans der ersten Stunde und haben zahlreiche Insights, sondern tragen mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Persönlichkeiten auch dazu bei, den Hörern ein abwechslungsreiches, lustiges und energiegeladenes Hörerlebnis zu liefern.

Anika und Benita dazu: "Wir blicken mit den Fans auf die aktuelle Woche und machen den Check, was alles los war. Und wie man weiß, ist bei Köln immer was los! Wir verraten unsere ganz persönlichen Gewinner und Verlierer der Woche - und da könnte es sehr spannend werden, weil wir uns nicht immer ganz einig sind. Außerdem quizzen wir mit den Hörerinnen und Hörern - bei 'Wer hat's gesagt'".

Die beiden Podcasterinnen versorgen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer außerdem mit Behind-The-Scenes-Infos - denn sie haben den direkten Draht zum Set - und bringen durch bekannte Studiogäste immer wieder frischen Wind in die Folgen. Bisher waren zum Beispiel die Darsteller Danny Liedtke ("Kevin"), Luise-Isabell Matejczyk ("Lea") und Danilo Cristilli ("Toni") mit Anika und Benita on air - und weitere Gäste sind bereits in Planung.

Der Soap-Podcast ist eine Anlaufstation zum Mitfiebern, Mitlästern und Mitfühlen und zieht Langzeitfans wie Neueinschalter gleichermaßen tief in die Story hinein. Mit dem eigens entwickelten Alexa Skill ist das Hören noch angenehmer. Dort führt "Köln 50667"-Star Danny Liedtke durch das Menü, sodass man ganz angenehm keine Folge verpasst. Spätestens in Zeiten, in denen man zuhause bleiben und unterhalten werden möchte, eine willkommene Ablenkung.

Reinhören kann man zum Beispiel via Spotify,Apple Podcast oder AUDIONOWund immer sonntags auch auf YouTube.

"Köln 50667 - Der Podcast". In Zusammenarbeit mit Podstars by OMR.

Und so geht's in der Reality-Soap weiter: "Köln 50667" montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

