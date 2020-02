RTLZWEI

Vollgas ins neue Jahr: "GRIP - Das Motorevent" startet auch 2020 durch

München (ots)

Das Motorevent: 01.06.2020 am Sachsenring und am 23.08.2020 auf dem Nürburgring

- Mit den Stars und Moderatoren des beliebten RTLZWEI-Magazins - Tickets bereits jetzt sichern: https://grip-dasmotorevent.de/tickets/

Es geht wieder los: Auch 2020 startet "GRIP - Das Motorevent" von der Pole Position: Das beliebte Event kehrt im neuen Jahr zurück und startet jetzt den Vorverkauf für die Veranstaltungen auf dem Sachsenring und dem Nürburgring. Im vergangenen Jahr begeisterte das Event knapp 50.000 Gäste und fast 3.000 Gearheads an Deutschlands bekanntesten Rennstrecken. Tickets für die ersten beiden Veranstaltungen sind bereits jetzt unter https://grip-dasmotorevent.de/tickets/ erhältlich.

Anschnallen und festhalten: GRIP - Das Motorevent startet auch 2020 an Deutschlands beliebtesten Rennstrecken. Grünes Licht gibt es bereits für die ersten beiden Events des neuen Jahres: Am Pfingstmontag, den 01.06.2020, startet die Veranstaltungsreihe am Sachsenring in der Lausitz und am 23.08.2020 können Fans und Freunde von Deutschlands beliebtesten Motormagazin auf den Nürburgring kommen. Außerdem können sich alle Motorsportinteressierte auf weitere Termine in diesem Jahr freuen, die in Kürze bekanntgegeben werden.

Wer bereits jetzt von der Pole Position starten will, kann sich Tickets unter https://grip-dasmotorevent.de/tickets/ sichern - entweder als Early Bird Besucher (10 Euro zzgl. Ticketgebühr) oder als Early Bird Gearhead (20 Euro zzgl. Ticketgebühr, inklusive eines Fahrzeugs und eines Beifahrers).

Das familienfreundliche Autotreffen richtet sich an alle Autofreaks, Technikliebhaber und Motorsportfreunde. Im vergangenen Jahr fanden sich auf insgesamt vier Events fast 50.000 Besucher ein und erlebten Rennsport und die Stars des Motormagazins hautnah. Auch dieses Jahr sorgt ein actionreiches Rahmenprogramm mit vielen bekannten Gesichtern der Sendung für beste Unterhaltung.

Am Pfingstmontag, 01.06.2020, am Sachsenring und am 23.08.2020 auf dem Nürburgring. Weitere Termine werden in Kürze bekanntgegeben.

Tickets unter: https://grip-dasmotorevent.de/tickets/

