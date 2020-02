RTLZWEI im Januar: Starker Start ins neue Jahr

RTLZWEI

Die Reality-Vielfalt von RTLZWEI ist gefragt bei Zuschauern und Nutzern. In den ersten Wochen des Jahres erzielte der Sender Erfolge in allen Genres. Der Marktanteil bei den 14-49-Jährigen lag im Januar bei 5,2 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Auch bei der jungen Zielgruppe (14-29) stieg der Marktanteil leicht auf 6,8 % (+ 0,3 %). Derweil erreichte die Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht" auf YouTube einen weiteren Meilenstein.

Die Highlights des Monats im Einzelnen:

Anhaltend hohes Interesse für Sozialreportagen

- "Hartz und Herzlich" stärkt nun auch den Vorabend: Mit Werten bis zu 9,3 % bzw. 9,9 % MA (14-29) ist es ein extrem starkes Lead-in für die Daily Soaps.

- Neue Folgen von "Hartz und Herzlich" punkteten am Dienstagabend mit bis zu 8,0 % bzw. 8,1 % MA (14-29). "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" legte mit 7,2 % bzw. 10,1 % MA (14-29) ebenfalls einen starken Staffelauftakt hin.

- Auch auf der Streaming-Plattform TVNOW ist "Hartz und Herzlich" das erfolgreichste RTLZWEI-Primetime-Format des Monats.

Daily Soaps fesseln im TV und digital

- "Köln 50667": bis zu 7,9 % bzw. 15,3 % MA (14-29) - "Berlin - Tag & Nacht": bis zu 7,4 % bzw. 14,1 % MA (14-29)

- Auf YouTube hat BTN jetzt eine Million Abonnenten. Mit 22 Millionen Videoviews war der Channel im Januar der erfolgreichste unter allen RTLZWEI-Angeboten auf YouTube.

Top-Quoten für Deutschlands beliebteste Großfamilie

- Die neue Staffel um die "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" begeisterte bis zu 8,0 % bzw. 12,0 % der Zuschauer (14-29).

- In "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" macht Mama Silvia ihre Lieben für unter 5 Euro pro Person satt und glücklich: Das brachte bis zu 6,9 % bzw. 11,5 % MA (14-29).

Großreinemachen am Donnerstagabend

- "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" erzielte bis zu 7,3 % bzw. 10,3 % MA (14-29)

- "Extrem-Sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" glänzte mit bis zu 6,9 % bzw. 11,4 % MA (14-29).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.01.-31.01.2020, vorläufig gewichtet 28.10.- 31.10.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. * TVNOW, RTLi, Stand: 31.01.2020, YouTube Analytics Stand 29.01.2020

