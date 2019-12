RTLZWEI im November: Die Daily Soap "Krass Schule!" erobert nun auch Snapchat und TikTok

RTLZWEI

Im abgelaufenen Monat überzeugten bei RTLZWEI einmal mehr die Sozialdokumentationen. "Armes Deutschland" erzielte im November die bisher höchsten Marktanteile des Jahres: bis zu 12,5 % bei den 14- bis 49-Jährigen und bis zu 11,8 % MA beim jungen Publikum (14-29). "Hartz & Herzlich" schaffte bis zu 11,4 % MA (14-29: bis zu 11,5 %). 14-49). "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erreichte bis zu 10,0 % MA (14-49).

Im gleichen Genre punktete auch ein Neustart: "Deutschland - Deine Schulden" begleitet Verbraucher in der Privatinsolvenz und zeigt zudem die Perspektive der Schuldnerberater und Inkassobetreiber. Dafür gab es 6,6 % MA (14-49) und starke 9,2 % bei den Jungen (14-29).

Am Vorabend zeigten die beiden Daily Soaps eine gewohnt solide Performance: "Köln 50667" zählte bis zu 9,9 % MA (14-29: bis zu 19,1 %), "Berlin - Tag & Nacht" bis zu 8,2 % MA (14-29: bis zu 16,9 %).

"Krass Schule - Die jungen Lehrer" ist die dritte Soap bei RTLZWEI und begeistert die jungen Fans auf allen Kanälen: Im linearen TV kam das Format auf bis zu 18,5 % MA bei den 14- bis 29-Jährigen (14-49: bis zu 8,1 %). Mit über 30 Millionen Videoviews war "Krass Schule" im November auch der erfolgreichste RTLZWEI-Channel auf YouTube.

Nun setzt die Soap ihren digitalen Siegeszug fort: der zugehörige TikTok-Account startete Anfang September, der auf Snapchat Ende Oktober. Beide Social-Media Kanäle haben bereits jeweils weit über 100.000 Follower.

Unter den Spielfilmen fiel insbesondere "The Fast And The Furious" auf: Der Action-Klassiker beschleunigte bei den jungen Männern (14-29) auf 19,2 % MA (14-49 gesamt: 9,2 %). Der femininere Erfolg war "Natürlich blond!" mit 15,8 % MA bei den jungen Frauen (14-29) und 6,6 % bei allen 14-49-Jährigen.

Der Monatsmarktanteil im November beträgt 5,2 % (14-49 Jahre) und 7,0 % (14-29 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.11.-30.11.2019, vorläufig gewichtet 25.11.- 30.11.2019. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

